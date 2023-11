mBank spustila bankovní identitu. Banka Creditas od října podporuje firemní přihlašování

Vypni to, když to nechceš

Pokud o bankovní identitu nestojíte, můžete ji mj. v internetovém bankovnictví deaktivovat. To by mělo platit pro libovolnou zapojenou banku, přičemž Creditas i mBank takovou možnost potvrzují. Bankovní identita je určena pro osoby od 18 let, o případných dalších podmínkách se informujte u své banky.