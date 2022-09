Meta chce vysvětlit, co je to metaverzum. Zatím ale ukazuje jen klasickou virtuální realitu

Metaverzum je zatím spíše abstraktní koncept než reálný produkt, nicméně Facebook si loni změnil jméno na Meta, aby ukázal, že to s budováním metaverza myslí vážně. V některých evropských zemích teď spouští kampaň, která má ukázat socioekonomické dopady virtuálního světa. Kampaň s titulem The Impact Will Be Real běží také v Česku.

Meta tedy tvrdí, že dopad metaverza bude reálný. Vnímá to mj. ve školství nebo architektuře, kde trojrozměrný virtuální prostor nabídne zážitek, které předběhne sledování přes obyčejnou obrazovku. Meta ani v tomto bodě není příliš konkrétní s výjimkou toho, že se studenstvo bude moct scházet ve virtuálních učebnách.

Tím se vzdělávání zpřístupní i lidem v odlehlých oblastech a ušetří jim náklady na dopravu, byť se zase neobejde bez investice do hardwaru nebo dobrého internetového připojení.

Je také zřejmé, že ve virtuálním prostoru můžeme vidět věci, které bychom jinak neviděli. Studujete-li architekturu, tak si „naživo“ prohlédnete budovy nebo interiéry, které navrhnete. Možné lépe představitelné je využití virtuální reality ve zdravotnictví. Studentky a studenti tohoto oboru si budou moct zkoušet chirurgické a jiné zákroky.

Nikomu přitom neublíží a budou trénovat tak dlouho, jak budou potřebovat. Jakkoli se pojem metaverzum teprve definuje, Meta v tomto případě prezentuje spíše virtuální realitu než živý virtuální svět. Nasadíte si na hlavu chytré brýle a např. si detailně prohlédnete lidské kosti.

Samsung před čtyřmi roky právě tohle zkoušel v rámci pilotního programu a se svým hardwarem na vybraných středních zdravotnických školách v Česku. Metaverzum by oproti tomu mělo navíc přestavovat perzistentní svět, ve kterém do značné míry žijeme, nejen simulaci specifického chirurgického zákroku.

Meta si nechala vypracovat bílou knihu o dopadu metaverza na evropskou ekonomiku. Kdyby metaverzum rostlo podobně jako mobilní technologie, mohly by ke hrubému domácímu produktu přispět 440 miliardami dolary po první dekády, tj. mohlo by se na HDP podílet z 1,7 %. (Globálně se bavíme o necelých třech procentech.)

Jeho dopad ale pravděpodobně nebude stejný ve všech odvětvích, časem by mohl některé starší technologie nahradit. Nakolik bude budování metaverza úspěšné, je ve hvězdách.

