Meta na virtuální realitě stále prodělává kalhoty. Zuckerberg už ale vidí naději i v AI

Meta zveřejnila své hospodářské výsledky za první kvartál tohoto roku a jsou pozitivnější, než se očekávalo. Společnosti se daří růst, její aplikace už denně používají 3 miliardy uživatelů a poprvé za poslední rok jí vzrostly tržby. Podle šéfa firmy Marka Zuckerberga za to může umělá inteligence, které se chce dále věnovat.

Meta má vlastní konverzační AI. LLaMA je na úrovni GPT-3, ale provozovat ji může každý i doma

Důležitý je kontext, ve kterém se tento pozitivní vývoj odehrál. Minulý rok byl pro velkou část technologického sektoru drsný, na podniky dopadla hospodářská krize, tržby i zisky se propadaly a firmy musely přistupovat k velkému propouštění.

Meta nebyla výjimkou. Hospodářské výsledky v druhé polovině loňského byly natolik špatné, že hodnota společnosti v říjnu klesla o 80 miliardy dolarů. Meta se následně odhodlala propustit 11 tisíc zaměstnanců, restrukturalizovala své divize a Zuckerberg avizoval, že rok 2023 bude „rokem efektivnosti“.

Aktuální výsledky ukazují, že změny společnosti prospěly. Čistý zisk jí sice meziročně klesl o 24 procent na 5,71 miliardy dolarů (zhruba 122 miliard korun), pokles ale výrazně zpomalil. Poprvé za několik kvartálů jí navíc vrostly tržby o tři procenta na 28,65 miliardy dolarů.

Nejde ovšem jen o finanční ukazatele. Facebooku se podařilo v prvním kvartálu tohoto roku získat 37 milionů nových uživatelů (celkem jich je nyní 2,037 miliardy), ačkoliv loni poprvé ubývali. Celkem tak už podle prezentace firmy aplikace Mety používají denně více než 3 miliardy uživatelů, což je nejvíce historii.

Zuckerberg: Počítáme s AI i metaversem

Dobrý start roku si pochvaluje i Zuckerberg, podle kterého výsledkům pomohl větší fokus na umělou inteligenci napříč společností. Agentura Reuters také podotýká, že inzerenti se v současné nejisté době vracejí na Facebook a Instagram, protože jsou to ověřené sítě, se kterými mají zkušenosti.

Na generativní umělou inteligenci se chce Meta zaměřovat dál, aby uspěla v konkurenci Microsoftu a Googlu. Pracuje mimo jiné na tzv. AI agentech, které budou nasazeny do všech jejích aplikací. Plány jsou zatím hodně obecné, ale různé generativní AI vychytávky by měly být časem integrovány jak do chatů, tak do reklamních systémů a nástrojů pro tvorbu obrázků a videí.

Nvidia těží z boomu AI. Má teď větší hodnotu než Meta, Tesla i Visa

Zuckerberg nicméně zdůraznil, že na metaverse nezapomíná. „Zaměřujeme se na AI i metaverse už několik let a budeme se zaměřovat na obojí i nadále,“ uvedl s tím, že během letoška chce Meta představit zařízení nové generace pro virtuální a smíšenou realitu. Avizoval také, že propouštění ve firmě bude pokračovat a zasáhne celkem více než 20 tisíc zaměstnanců.

Metaverse společnosti prodělával i v posledním kvartálu. Divize Reality Labs, kde koncept vzniká, měla provozní ztrátu 3,99 miliardy dolarů a tržby 339 milionů dolarů – obě čísla jsou horší, než analytici očekávali.