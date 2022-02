Meta vyhrožuje, že v Evropě vypne Facebook a Instagram. Nestane se to, ale pojďme se nad tím chvíli zamyslet…

Roční report společnosti Meta pro SEC (Komise pro kontrolu cenných papírů USA) má 134 stran a mj. obsahuje výhrůžku směřovanou Evropské Unii. „Pokud nebudou přijata nová pravidla pro transatlantický přenos dat … , nebudeme v Evropě schopní nabídnout řadu našich klíčových služeb včetně Facebooku a Instagramu…,“ vytrhávám a zkracuji z textu dokumentu.

Celý odstavec si můžete přečíst na screenshotu. Celý dokument stáhnete zde.

Jde o to, že EU chrání data svých uživatelů a vyžaduje jejich ukládání na serverech v evropské jurisdikci. Za přesně daných podmínek je Facebook mohl ukládat u sebe v USA, ale v červenci 2020 soud tento framework zrušil a o novém se donekonečna jedná. Rozhovory probíhají na úrovni EU-USA, takže nejde pouze o Facebook/Meta, ale všechny firmy, které potřebují přenášet data přes Atlantik.

Meta tvrdí, že rozdělení dat na Evropu a zbytek světa, by mělo zásadní dopady na funkci služeb jako jsou právě Facebook, Instagram a další. Utrpěl by i systém pro cílení reklamy, což by se prý zásadně projevilo v příjmech firmy.

Via City A. M.

KOMENTÁŘ: Co číst mezi řádky

Meta svoji výhrůžku nemyslí úplně vážně, v Menlo Parku nespřádají scénáře na vypnutí služeb v Evropě. Je to politika, jen příspěvek do transatlantické diskuze, snaha popohnat jednání a ohnout podmínky trochu víc na svoji stranu.

Ač možnost, že by Meta v EU vypnula Facebook a Insta, považuji za čistě hypotetickou, pojďme se na chvíli zamyslet, co všechno by to mohlo znamenat.

Uživatelé – strhla by se vlna hysterie (ironicky zejména na Facebooku), pak by se situace po známé křivce uklidnila, lidé by přešli na jiné sociální sítě (mladší na TikTok a Snapchat, starší na Twitter a ponechme teď stranou, že je také americký, takže by řešil stejné legislativní problémy), trochu by bolelo opětovné navazování virtuálních vztahů, ale po pěti měsících by si na Facebook nikdo ani nevzpomněl.

– strhla by se vlna hysterie (ironicky zejména na Facebooku), pak by se situace po známé křivce uklidnila, lidé by přešli na jiné sociální sítě (mladší na TikTok a Snapchat, starší na Twitter a ponechme teď stranou, že je také americký, takže by řešil stejné legislativní problémy), trochu by bolelo opětovné navazování virtuálních vztahů, ale po pěti měsících by si na Facebook nikdo ani nevzpomněl. Psychologové by jásali. V posledních letech jsou zejména Facebook a Instagram spojované s psychickou újmou páchanou na uživatelích. Může ale platit taková zkratka, že zmizení Facebooku rovná se zmizení s ním spojených problémů? Těžko. Konkurenční služby se stejným byznys modelem těžko mohou dojít k diametrálně odlišným výsledkům. Také dezinformátoři by se prostě jen přesunuli na jiné kanály.

by jásali. V posledních letech jsou zejména Facebook a Instagram spojované s psychickou újmou páchanou na uživatelích. Může ale platit taková zkratka, že zmizení Facebooku rovná se zmizení s ním spojených problémů? Těžko. Konkurenční služby se stejným byznys modelem těžko mohou dojít k diametrálně odlišným výsledkům. Také by se prostě jen přesunuli na jiné kanály. Horší by to bylo pro influencery, kteří na těchto sociálních sítích realizují svůj byznys. Zmizí FB/Insta, zmizí publikum, zmizí sponzoři/partneři a s nimi i peníze. Tady už by opětovné budování publika hodně bolelo. Podobně závislé však mohou být i firmy, které na sítích propagují své produkty a komunikují se zákazníky. I když jsou Meta a její produkty terčem kritiky, jsou také součástí společnosti a ekonomiky. Stisknutí vypínače by nebylo jednoduché…

Facebook určitě je nahraditelný, ale žádná síť není takhle masivní a prorostlá veškerou naší digitální existencí.