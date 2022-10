Meta ztrácí na metaversu desítky miliard a bude hůř. Koncept nechápe ani zakladatel Oculusu

Mark Zuckerberg se netají tím, že virtuální svět metaverse považuje za největší technologickou revoluci budoucnosti, neváhá do vývoje vkládat velké peníze, jenže… Meta na jeho snu krvácí, a to dramaticky. Poslední hospodářské výsledky společnosti odhalily, že ztráty divize Reality Labs, která za metaversem stojí, vyrostly na 3,7 miliardy dolarů. A sama Meta říká, že ještě výrazně porostou.

Snažíme se odpovědět na otázku, co je metaverse. Jasné to stále není, ale už známe mantinely

Tyto výsledky přišly ve chvíli, kdy se metaverse stal diskutovaným tématem konference WSJ Tech Live 2022, řada velkých technologických jmen přiznala smíšené pocity z celého projektu.

Například šéf Xboxu Phil Spencer nazval metaverse „špatně vytvořenou videohrou“, která nemá žádný atraktivní prvek. „Když si představím videohry, dlouhé roky umisťujeme lidi do 3D vesmírů, aby zachraňovali svět před mimozemšťany, nebo dobývali hrady… ale metaverse, který vypadá jako konferenční místnost? To není místo, kde bych chtěl trávit většinu času,“ řekl během konference.

Ještě kritičtější byl Palmer Lucky, spoluzakladatel společnosti Oculus. Podle něj Zuckerberg pumpuje do metaversu nesmyslné množství peněz a výsledek zatím není zvlášť valný. „Nemyslím si, že je to dobrý produkt. Prostě není. Není to zábavné, není do dobré. Ve skutečnosti jsem přesvědčen, že i většina lidí z týmu, kteří na tom pracují, by souhlasili, že to momentálně není dobrý produkt,“ uvedl Lucky.

Přitom Oculus je pro Zuckerbergův metaverse klíčový. Meta, tehdy ještě existující pod názvem Facebook, společnost koupila v roce 2014 a později z ní udělala základní stavební kámen celé divize Reality Labs. S headseaty Oculus se počítá jako s hardwarem, skrze který bude metaverse lidem primárně přístupný.

Zuckerberg neztrácí naději

Právě Reality Labs jsou ale pro Metu nefalšovanou dírou na peníze. Jak společnost přiznala v hospodářských výsledcích za třetí kvartál tohoto roku, ztráta divize v posledním období vyrostla na 3,7 miliardy dolarů (zhruba 83 miliard korun). Loni stejnou dobou to bylo 2,6 miliardy dolarů (63 miliard korun). Meta navíc odhaduje, že příští rok budou ztráty Reality Labs růst ještě významněji.

Podepisuje se to na finanční kondici celého podniku. Čistý zisk Mety jako celku ve třetím čtvrtletí klesl o 52 procent na 4,4 miliardy dolarů. Tržby klesly o 4 procenta na 27,7 miliardy dolarů.

Zuckerbergovo metaverzum je zatím tak špatné, že jej nechtějí používat ani jeho zaměstnanci

Kromě extrémně prodělečného metaversu se společnost podle svých slov potýká s rostoucí konkurencí v podobě TikToku a Amazonu, nadále ji také trápí změny v nastavení soukromí na platformách od Applu, kvůli kterým Metě poklesly výdělky reklam. Uživatelská základna Facebooku, Instagramu a WhatsAppu nicméně nadále rostla.

I během prezentace těchto výsledků Zuckerberg nevynechal možnost a investorům vzkázal, že „za desítky let budou lidé vzpomínat na důležitou práci, která teď proběhla“ ve vztahu k metaversu. Uvedl rovněž, že rozumí tomu, že mnoho osob tuto investici nechápe. „Myslím si, že to bude velmi důležitá věc a proto by pro nás bylo chybou se nezaměřit na žádnou z těchto oblastí,“ obhajoval vynaložené peníze.