Microsoft brzdí nedostatek čipů. Series S|X jsou přesto nejrychleji prodávanými Xboxy

Redmondská společnost ukončila poslední čtvrtletí fiskálního roku 2021 tržbami ve výši 46,2 miliardy dolarů, čímž o 21 % překonala loňská čísla. Firmě se také podařilo zvýšit provozní zisk o 42 % na 19,1 miliardy a čistý zisk o 47 % na 16,5 miliardy dolarů.

Silný kvartál, šéf firmy Satya Nadella i finanční ředitelka Amy Hood ale vědí, že mohlo být lépe. Na vině je prý nedostatečná výroba čipů, a tedy váznoucí dodávky počítačů a jiné elektroniky. To Microsoftu omezilo prodeje hardwaru i softwaru. Ostatně také proto divize More Personal Computing rostla jen o 9 %, zatímco Intelligent Cloud a Productivity & Business o 30, resp. 25 %.

Microsoft se už roky brání zveřejňovat absolutní prodeje týkající se produktů, přesto můžeme vypíchnout pár zajímavostí:

Prodeje MS Office během covidu rostly dvojciferně. Pokles příjmů z jednorázových licencí o 8 % hravě kompenzují zvýšené příjmy z Office 365 (25% růst).

Microsoft 365 pro domácnosti a jednotlivce má již 51,9 milionu předplatitelů, před rokem to bylo 42,7 milionu.

Příjmy z LinkedInu vzrostly o 46 %, z Dynamics o 33 %.

Serverové produkty utržily o 34 % více než loni, cloud Azure dokonce o 51 %.

Příjmy z OEM licencí Windows klesly o 3 %, protože se kvůli nedostatku čipů prodalo i méně PC.

Sám Microsoft kvůli polovodičové krizi prodal o 20% méně Surfaců.

Rozporuplná je pak herní divize. Ta celkově vyrostla o 11 %. Příjmy z her a služeb nicméně meziročně klesly o 4 %, na což má zřejmě vliv slábnoucí prodej her na úkor předplatného Game Pass. To prý pořád roste, ač firma neuvedla přesný počet abonentů. Prodeje Xboxů šly nahoru o 172 %, což je ale zavádějící číslo, když před rokem se jen doprodávala stará generace konzolí.

Zajímavější je spíš fakt, že podle Microsoftu jsou Series S|X nejrychleji prodávanými Xboxy v historii. Na rozdíl od Sony a Nintenda však bohužel počty kusů tají.

