Microsoft bude pro brýle Windows Mixed Reality podporovat přes 20 tisíc aplikací, výrobci už zveřejnili finální modely

S nástupem virtuální reality se objevila i potřeba nového VR obsahu, který je optimalizovaný právě pro virtuální realitu. Protože Microsoft přichází s vlastní platformou Windows Mixed Reality mezi posledními, dohodl se s Valve, díky čemuž bude VR obsah dostupný nejen pro HTC Vive či Oculus Rift, ale také pro zařízení kompatibilní s Windows Mixed Reality. Výrobci už ukázali finální modely, které budou v prodeji s příchodem velké podzimní aktualizace Windows 10 Fall Creators.

V rámci hi-endu jsou na trhu dva hlavní hráči – HTC Vive, který už bude možná brzy pod křídly jiné společnosti a Oculus Rift, který vyvíjí Facebook. Každá skupina má vlastní platformu, kde jsou k dispozici hry a aplikace, kterých stále přibývá. Pokud přeskočíme řadu menších a PlayStation VR pro herní konzoli PlayStation 4, největší očekávání jsou od nové platformy Windows Mixed Reality, za kterou stojí Microsoft a která se snaží nastavit nový standard v oblasti nižší a střední třídy.

Virtuální realita i na slabším počítači

Aby si virtuální realitu na počítači mohl užít i ten, kdo nemá výkonnou grafickou kartu, je potřeba trochu snížit nároky. Přeci jen, existuje i celkem úspěšná mobilní virtuální realita, například v podobě Samsung Gear VR a dalších, které používají chytré mobilní telefony jako hlavní zobrazovací a senzorový hardware.

Microsoft v základu rozděluje brýle pro Windows Mixed Reality na dvě skupiny – nižší třídu, která bude i při použití pouze integrované grafiky v procesoru poskytovat v rámci nižšího rozlišení vykreslování rychlostí 60 snímků za sekundu a takovou střední třídu, která nabídne při použití dodatečné grafické karty vyšší rozlišení a 90 snímků za sekundu. Microsoft tyto počítače bude označovat jako „Windows Mixed Reality PC a Windows Mixed Reality PC Ultra“, takže lze nejspíše čekat nová loga a samolepky na obalech počítačů a notebooků.

Steam a dalších 343 partnerů

Jakákoli nová platforma je ale k ničemu, když na ní nebude dostatek obsahu v podobě aplikací a her. To se Microsoft snaží opravdu masivně řešit a už nyní se chlubí tím, že pro platformu Windows Mixed Reality získal 343 partnerů.

Pokud jde o hry, tím nejdůležitějším se stává Valve, respektive jeho platforma Steam, která už obsahuje velkou nabídku her pro virtuální realitu. Microsoft díky tomu získává obrovskou výhodu a bez problému může naskočit do vlaku virtuální reality v plné síle, protože obsah bude mít k dispozici. Celkem by mělo jít o více než 20 tisíc aplikací, do čehož se pochopitelně počítají i ty, které lze zobrazit dvourozměrně uvnitř virtuálního 3D prostoru. Jak na tom je ale kompatibilní hardware?

VR brýlí bude spoustu

Vlastní brýle pro virtuální realitu v rámci platformy Windows Mixed Reality uvede spousta velkých výrobců elektroniky a někteří už v této chvíli mají i finální kusy a konkrétní specifikace, takže se podíváme na to, jakou přibližnou nabídku lze na trhu očekávat. Oproti HTC Vive nebo Oculus Rift tyto brýle nevyžadují externí senzory či kamery, mají totiž jednodušší a levnější konstrukci, která zahrnuje kamery na přední části helmy. Díky tomu je i jednodušší a rychlejší instalace.

Asus – řešení zahrnuje dva 2,89palcové displeje s rozlišením 1 440 x 1 440 pixelů, celkem jde tak o 2 880 x 1 440 pixelů, což Asus jednoduše označuje jako „3K“. Displeje mají jas 100 nitů, pracují na frekvenci 90 Hz a FOV je 95 stupňů. Součástí brýlí je akcelerometr, gyroskop, magnetometr, senzor vzdálenosti a zmíněné kamery.

Samozřejmostí je 3,5mm konektor pro připojení sluchátek. K připojení k počítači se používá čtyřmetrový kabel HDMI (2.0, přenáší obraz) a USB (3.0, přenáší data) kabel. Helma má hmotnost pod 400 g a Asus bude k řešení dodávat i dva ovladače od Microsoftu, které se podobají těm, které jsou u Oculus Rift a v tomto případě zvládnou 6DoF. V prodeji se objeví příští měsíc za cenu 449 Eur (přibližně 13 000 Kč s DPH).

Dell Visor – podobné řešení má i Dell, který rovněž používá dva LCD displeje s rozlišením 1 440 x 1 440 pixelů a frekvencí 90 Hz. Stejná je i odklopná konstrukce přední části, takže se můžete rychle vrátit do reality, aniž byste museli složitě sundávat celou helmu, kterou už jste si správně nastavili. Výhodou rovněž je, že helma funguje dobře i s klasickými brýlemi. Samotná helma vyjde na 349 dolarů (přibližně 10 500 Kč s DPH) a dva ovladače (6DoF) pak 99 dolarů (asi 3 000 Kč s DPH).

Acer a HP - oba výrobci nabídnou v základu stejné parametry, tedy dva LCD displej s rozlišením 1 440 x 1440 pixelů a vyšší frekvencí 90 Hz. Acer by měl helmu nabízet nejlevněji ze všech – za 299 dolarů (přibližně 9 tisíc Kč s DPH), přičemž HP pak za 329 dolarů (asi 10 tisíc Kč s DPH). Ceny jsou bez ovladačů.

Lenovo – informací je zatím pomálu, ale Lenovo slibuje, že by mělo jít o jeden z nejlevnějších modelů s cenovkou kolem 300 dolarů.

Zaujme nižší kvalita za střední cenu?

Nové headsety pro Windows Mixed Reality dorazí na podzim či na konci roku a i když by se mohlo zdát, že půjde o bezproblémové rozdělení trhu, nemusí to jít tak hladce. Oba hlavní hráči - HTC i Oculus totiž nedávno snížili ceny vlastních řešení na 599 dolarů (18 tisíc Kč s DPH), respektive 399 dolarů (12 tisíc Kč s DPH), přičemž ceny jsou včetně ovladačů.

Kvalita zobrazení je u nich pochopitelně na mnohem vyšší úrovni, což nahrává především Oculus Rift s Touch ovladači, protože jeho cena je podobná jako u zmíněných „levných“ headsetů určených pro Windows Mixed Reality. Bude zajímavé sledovat, jak se podaří výrobcům udržet tak vysokou cenu, protože Oculus i HTC mají určitě prostor na další zlevnění. Navíc se už brzy očekává nová generace v hi-endu, což by stávající mohlo o to více zlevnit.

Lze tak zjednodušeně říci, že chystané headsety budou předražené, což jim nelze zazlívat – výrobci chtějí vyzkoušet, zda se budou za takovou cenu prodávat. Vzhledem k vlastnostem a kvalitě by ale byly modely zajímavé spíše s cenovkou kolem pěti tisíc korun, tedy přibližně poloviční, než se kterou se chystají na trh. Přeci jen samotné použitelné notebooky vybavené pouze integrovanou grafikou v procesoru už dnes stojí kolem hranice deseti tisíc korun.