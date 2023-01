Microsoft investuje 10 miliard dolarů do OpenAI a bude vlastnit půlku firmy, tvrdí insideři

Další dílek do skládačky potvrzuje, že zájem Microsoftu o umělou inteligenci od OpenAI je vážný. Nedávno jsme se neoficiálně dozvěděli, že ChatGPT by do konce března mělo proměnit Bing na internetový vyhledávač nové generace. Tam se ale nezastaví a zřejmě proroste i do klasických kancelářských nástrojů, zejména do Outlooku a Wordu.

ChatGPT nezmění jen Bing. Napíše za vás e-mail v Outlooku nebo dokument ve Wordu

Nejčerstvější neoficiální zpráva hovoří o tom, že Microsoft hodlá do OpenAI investovat až 10 miliard dolarů. Informaci přinesl list Semafor. Ani jeden ze subjektů nechce spekulace komentovat. Redmondští přitom už do výrobce ChatGPT v roce 2019 investovali miliardu dolarů. Uzavřeli též dohodu o využívání cloudové platformy Azure.

Celá transakce dle indicií měla být dokončena před koncem roku, ale není jasné, jestli se vše procesně zvládlo. Microsoft by podle Semaforu měl inkasovat 75 % z příjmů OpenAI, než by se mu údajná investice vrátila. Poté by Microsoft vlastnil 49% podíl. Dalších 49 % by měli zbývající investoři a 2 % by zůstala mateřské neziskové organizaci.

Že by Microsoft možná chtěl do OpenAI investovat více, se veřejně probírá od loňského října. Tehdy byla firma hodnocena na 20 miliard dolarů. Nový desetimiliardový kapitál by měl být součástí širší dohody, které se zúčastní více podniků. Díky investicím by OpenAI mělo mít hodnotu 29 miliard dolarů.

Aby ovšem Microsoft a ostatní viděli své investice zhodnocené, musel by tvůrce umělé inteligence najít funkční obchodní model pro své produkty, nimž patří nejen chatbot ChatGPT, ale také třeba kreslící Dall-E. Podle prosincového reportu agentury Reuters bude firma úspěšná. Počítá s tím, že do roku 2024 její příjmy dosáhnou miliardy dolarů. Aktuálně je ale ztrátová.

Z podobně velkých investic můžeme jmenovat Skype, který si Redmondští před více než dekádou koupili za 8,5 miliardy dolarů. Sázka na umělou inteligenci se ale jeví jako jistější podnik.

U zrodu stál i Musk OpenAI v roce 2015 založili a zpočátku miliardou dolarů zainvestovali Elon Musk, Sam Altman (nynější ředitel), Greg Brockman, Reid Hoffman, Jessica Livingston, Peter Thiel, Amazon Web Services, Infosys a YC Research. Musk v roce 2018 rezignoval na pozici člena představenstva. O rok později se OpenAI z neziskové organizace proměnilo na komerční subjekt.

