Microsoft jedná o nákupu firmy, na které je závislý Apple a jeho Siri

Redmondská společnost je na prahu další velké akvizice, dokonce druhé největší ve své historii, píše Bloomberg. Podle agenturních zdrojů totiž Microsoft jedná o nákupu společnosti Nuance Communications.

Údajně nabízí 56 dolarů za akcii, o 23 % více, než za kolik se prodávaly v pátek. To by obchod ocenilo na 16 miliard dolarů. Více Microsoft utratil jen před pěti lety, když koupil LinkedIn.

Nuance je firma s bezmála třicetiletou historií, která se původně zabývala digitalizaci dokumentů a po různých strategických nákupech se začala orientovat na hlasové rozpoznávání. Jejím stěžejním produktem je dnes audio engine Dragon, který si mj. licencuje i Apple pro asistentku Siri.

S Nuance začal před dvěma lety spolupracovat také Microsoft, který chtěl na platformě Azure vybudovat nástroj, který by lékařům pomohl automatizovat práci. Například tím, že by zaznamenával hovory od pacientů a ty zapisoval do zdravotních karet.

Pokud má firma o Nuance skutečně zájem, bude to právě kvůli propojení s jinými produkty jako třeba podnikovými ERP Dynamics nebo také Office, který postupně rozšiřuje možnosti hlasového ovládání. Microsoft má sice také vlastní hlasovou asistentku Cortanu, ale podle posledních událostí a nulovém vývoji je spíš otázkou času, než ji zruší.

Perlička: Nuance se v minulosti velmi angažoval i v mobilních klávesnicích. Koupil společnost Tegic, která dala světu prediktivní psaní na hloupých mobilech (T9), a Swype, která zase naučila lidi psát na smartphonech pomocí gest.