Microsoft má supervýkonné počítače pro vývojáře. Na Dev Box si ale nesáhnete, běží totiž v cloudu

Je to skoro přesně rok, co se Microsoft pochlubil virtuálními streamovanými počítači pro vývojáře Dev Box a teď je konečně vypustí do světa a pro každého. Technologie bude k dispozici v průběhu letošního července.

Microsoft Dev Box možná ukazuje, jak bude vypadat mašina každého vývojáře za pár let

Trvalo to, firma si nicméně během roku na padesátce vybraných organizací a v uzavřené betě alespoň otestovala, jestli to vůbec bude životaschopný projekt. Zjevně ano.

Na Dev Boxech už běží i vývoj Windows

Mimochodem, virtuální Dev Boxy používá na denní bázi i samotný Microsoft, který tímto způsobem získal více než 9 500 strojů s dynamickým výkonem pro produktové týmy vyvíjející Azure, Office, Bing a samozřejmě i Windows.

Animace: Založení nového Dev Boxu

Dev Box je speciální verze Windows 365 Cloud PC – vzdálené pracovní plochy streamované z datacenter Azure. Tu spustíte i na jednoduchém počítači, a přitom může mít na serveru k dispozici gigabitové připojení do sítě, prakticky neomezenou RAM a hromadu virtualizovaných procesorových jader. Stačí jen stabilní připojení k internetu pro rychlý přenos obrazu bez latence.

Až 32 jader CPU, 128 GB RAM a 2 TB na disku

Dev Box navíc přináší přístup ke všem myslitelným vývojářským nástrojům a management pro rychlou aktivaci a deaktivaci pomocí předkonfigurovaných obrazů.

Potřebuje Ing. Miloš výkonnou mašinu pro překlad C++ aplikace? Žádný problém, zřídíme mu Dev Box s dostatkem RAM a CPU. Vystačí si Ing. Luboš naopak jen se základním železem? Flexibilně snížíme požadavky a i náklady na provoz.

Od července budou Dev Boxy k dispozici v těchto variantách:

16 vCPU, 64 GB RAM

32 vCPU, 128 GB RAM

K dispozici mohou mít až 2TB trvalé úložiště.

Microsoft se na výroční konferenci Build pochlubil, že po roce testování dnes správce spustí nový Dev Box se vším všudy a na míru připravený k okamžitému nasazení už do dvaceti minut.