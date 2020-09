Microsoft přece jen vydá Office 2022. Bude to ale asi pouhá licenční formalita

Posední samostatná verze Microsoft Office vyšla před dvěma lety a už tehdy to byla spíše kosmetika, stále více podnikových i domácích uživatelů přechází na předplatné Office 365.

Od té doby to dokonce vypadalo, že verze 2019 bude možná poslední svého druhu. Nebude.

Microsoft oznámil, že nové samostatné verze Office pro Windows a macOS přece jen budou nicméně až někdy v druhé polovině příštího roku. A stejně jako v případě Office 2019 to nebude nic nového – spíše sumář toho, co se za ty roky dostalo do Wordu, Excelu a dalších dílčích programů v rámci průběžných aktualizací Office 365.



Aktuální podoba Wordu v rámci předplatného Office 365

Rozhodnutí Microsoftu napovídá, že o samostatné licence je mezi firmami i koncovými uživateli stále zájem. Přece jen, je to pouze jednorázová investice a kancelářský balík je dnes na takové úrovni, že bude bez problému fungovat bez dalších aktualizací další dekádu.

Jelikož Microsoft u samostatných licencí pojmenovává kancelářský balík datem následujícího roku (Office 2019 vyšel na podzim roku 2018), lze předpokládat, že i ten další ponese název Office 2022. U předplatného tato datace a verzování už pozbylo na významu a Word, Excel PowerPoint a další nástroje jsou prostě Word, Excel a PowerPoint.