Windows 365 Cloud PC je počítač za předplatné. Operační systém streamuje přímo z internetu

Oživeno: Doplnili jsme tabulku s hardwarovými profily virtuálního počítače, první známou cenu a detaily o internetové přípojce samotného virtuálního počítače v cloudu.

Velké počítačové firmy, které v minulosti už tolikrát nastavovaly nové trendy, poslední rok hlásají, že se po covidu vše změní. Není divu, většina jejich zaměstnanců totiž loni na jaře zabalila laptop a monitor, někteří i kancelářskou židli a všichni dohromady odjeli pracovat na dlouhé měsíce do svých domovů a chat. Mnozí se už nechtějí vrátit.

A tak se zrodil nový buzzword hybrid work, který popisuje zhruba to, co digitální nomádi znají už od vynálezu Wi-Fi a slušné laptopové baterie: Pracovat nemusíte jen z uniformní kanceláře, ale také z dovolené nebo třeba z baru kdesi v Malajsii.

Streamovaná Windows z cloudu

Microsoft tomu půjde naproti, v těchto dnech se totiž koná jeho výroční konference pro obchodní partnery Inspire 2021 a hlavním trhákem má být nová služba Windows 365 Cloud PC, která bude k dispozici od 2. srpna letošního roku.



Streamovaná Windows poběží ve webovém prohlížeči nebo v tenkém klientu napříč zařízeními od počítače s Windows po tablet s iOS

Jak už název napovídá, Microsoft se konečně rozhoupal k tomu, co technická média předpovídají již celé roky. Když už máme rychlou internetovou přípojku a můžeme streamovat muziku ze Spotify, seriály z Netflixu a hry třeba z GeForce Now, proč rovnou nestreamovat celý operační systém, viďte?

Naše plocha, tapeta, naše ikony, složky a všechny nainstalované programy nebudou uložené kdesi na malé SSD jednotce laptopu, ale to vše se bude v reálném čase vysílat z cloudu.



Správa virtuálního počítače Windows 365

Z datacentra Microsoftu, kde budou všechny soubory v šifrovaném bezpečí a jištěné adekvátním zálohováním. Z Windows se konečně stane služba a z pracovní stanice jen tenký klient. Tedy alespoň podle představ redmondské korporace.

Zpočátku hlavně velké firmy, časem ale pravděpodobně úplně každý

Microsoft se zpočátku zaměří hlavně na větší podniky a státní (samo)správu, kterým nabídne dva základní balíky s měsíčním paušálem Windows 365 Business a Windows 365 Enterprise, jak nám ale prozradil tiskový mluvčí Frank Shaw, v principu bude služba k dispozici všem podnikatelům a postupně se zaměří i na ty nejmenší firmy a živnostníky.



Windows v cloudu nejsou samy o sobě principiálně nic nového. Moje testovací Desítky běžící v datacentru Azure kdesi na východním pobřeží USA.

Zatím se sice bavíme o službě pro podnikovou sféru, optikou běžných domácích uživatelů ale můžeme Windows 365 Cloud PC vnímat i jako určitý technologický test. Pokud uspěje, aniž by shořely internety, je docela pravděpodobné, že se v nějaké formě časem dočkáme podobné nabídky i pro domácnosti.

Ostatně, máme tu jeden docela úspěšný precedens. Tím je samozřejmě předplatné Microsoft 365 (Office 365), které dobilo oba světy a podle oficiálních čísel se jim daří jak v podnikové sféře, tak na domácích počítačích.

Grafikovi předplatíte více RAM

Windows 365 nabídne jak Windows 10, tak na sklonku roku samozřejmě i Windows 11, které by se tou dobou měly dočkat finální verze a Microsoft doufá, že v první vlně osloví i některá náročnější pracoviště. Třeba oddělení grafiků.



Streamované Desítky z datacentra Azure na současné technologii

Ruku v ruce s virtuálním operačním systémem totiž pochopitelně přichází i virtuální škálovatelný hardware. Zatímco účetní nebo slečna z recepce si vystačí se základním výkonem pro běh samotných Windows a podnikového účetního softwaru, grafikovi s Photoshopem předplatíte Cloud PC s 16 GB RAM a libovolným počtem virtuálních procesorových jader.

Microsoft věří, že tím nabídne i zcela nový ekosystém pro vývojáře aplikací, kteří je budou moci programovat právě s ohledem na tuto novou platformu, kde klasická pravidla tak trošku přestávají platit.

Představte si například hypotetický Photoshop zítřka, který by v případě detekce výpočetně složité úlohy doporučil navýšit RAM o další 4 GB a řekl by si také o 512 jader CUDA na virtuální GPU. To vše okamžitě, just in time.

Současná nabídka virtuálního hardwaru pro Windows 365:

Více technických informací najdete na webu Microsoftu.

Virtuální CPU / RAM / úložiště Příklad použití Doporučené aplikace 1 vCPU / 2 GB / 64 GB Call centra, recepční, vzdělávání, jednoduchá kancelářská práce Webový Office, Microsoft Edge, OneDrive, jednodušší informační systémy/CRM 2 vCPU / 4GB / 256 GB 2 vCPU / 4GB / 128 GB 2 vCPU / 4GB / 64 GB Sezónní zaměstnanci, BYOD, práce z domova Microsoft 365, Microsoft Teams (pouze audio), Outlook, Excel, PowerPoint, OneDrive, Adobe Reader, podnikové aplikace 2 vCPU / 8GB / 256 GB 2 vCPU / 8GB / 128 GB BYOD, práce z domova, marketingový výzkum, samospráva/státní správa Microsoft 365, Microsoft Teams, Outlook, Excel, Access, PowerPoint, OneDrive, Adobe Reader, Edge, podnikové aplikace 4 vCPU / 16 GB / 512 GB 4 vCPU / 16 GB / 256 GB 4 vCPU / 16 GB / 128 GB Finance, Státní správa/samospráva, zdravotnictví, BYOD, práce z domova Microsoft 365 Apps, Microsoft Teams, Outlook, Excel, Access, PowerPoint, PowerBi, Dynamics 365, OneDrive, Adobe Reader, Edge, Line-of-business app(s), Defender support. 8 vCPU / 32 GB / 512 GB 8 vCPU / 32 GB / 256 GB 8 vCPU / 32 GB / 128 GB Sofwarový vývoj, design/grafika, tvorba obsahu, náročná práce Microsoft 365 Apps, Microsoft Teams, Outlook, Access, OneDrive, Adobe Reader, Edge, PowerBi, Visual Studio Code, podnikové aplikace

Za kolik?

Microsoft zatím nezveřejnil kompletní ceník, nicméně přinejmenším Američané získají za 31 dolarů měsíčně variantu se 128GB úložištěm, 4 GB RAM a dvěma virtuálními CPU jádry.



Snímek z přednášky s cenovou kalkulačkou, na které je patrná částka 31 dolarů

10Gb internet

A jelikož běží virtuální počítač přímo v datacentru, sám o sobě bude mít i slušnou konektivitu až 10/4 Gbps (download/upload). Opět připomeneme, že když na takovém počítači něco stáhnete z webu, nestahujete to do tenkého klientu (svého skutečného PC), ale do virtuálního počítače.

Vše pohání vylepšený Azure Virtual Desktop

A to se už konečně dostáváme k samotné implementaci. V tomto směru Windows 365 Cloud PC až takovou přelomovou novinkou není – staví na technologiích, které tu s námi jsou už roky a jsou vlastně běžně dostupné.



Windows 365 Cloud PC je z hlediska technologie založený na virtualizaci a streamování vzdálené plochy Azure Virtual Desktop

Páteří Windows 365 je totiž Azure Virtual Desktop, který firma nabízí pod různými názvy už několik let a jenž se principiálně neliší od mnoha dalších systémů, které se specializují na to, že kdesi v cloudu spustíte a spravujete virtuální počítač a jednoduše se k němu připojíte skrze některý z protokolů pro práci se vzdálenou plochu. Ještě mnohem déle se pak virtualizací a streamováním desktopů z cloudu věnuje Citrix nebo VMware. Třeba ve své službě Horizon Cloud.

Ve své podstatě je to klasická vzdálená plocha

Azure Virtual Desktop je dostupný z tenkého klientu pro Windows Microsoft Remote Desktop, jeho verze pro macOS a z totožných mobilních klientů pro Android a iOS. Třetí možností je přístup z webového prohlížeče skrze HTML5.

Jelikož Microsoft 365 Cloud PC staví právě na AVD, v základu by měla služba fungovat nejspíše velmi podobně a Microsoft se opravdu chlubí, že své Desítky a později i Jedenáctky spustíte taktéž odkudkoliv počínaje slabým laptopem s Windows a konče třeba tabletem Apple iPad nebo mašinou s Linuxem.



Na monitoru vlevo mi běží místní Windows 11, na monitoru vpravo Windows 10 streamované z datacentra Azure v tenkém klientu

Obě služby se nicméně mají lišit vylepšeným uživatelským zážitkem. O něm rozhodne především síťová latence a obnovovací frekvence streamovaného obrazu.

Technické detaily zatím neznáme, pokud ale Microsoft zmiňuje využívání grafiky, musí si být jistý opravdu vysokou přenosovou kvalitou. Trhaným a vypadávajícím Photoshopem, ve kterém půjde o grafickou kvalitu každého pixelu, by totiž díru do světa pravdu neudělal.



Správa všech zařízení – fyzických i cloudových – ve firmě v Endpoint Manageru

Nedílnou součástí bude nakonec také propracovanější centrální správa – management pro administrátory firemní počítačové sítě. Ti budou moci všechna podniková zařízení sledovat na jedné hromadě v aplikaci Microsoft Endpoint Manager a nehledě na to, jestli se jedná o skutečnou mašinu v recepci, evidovaný Android pana ředitele, nebo virtuální mašinu kdesi v cloudu.



Kontrola v Endpoint Manageru

Sdílené železo

Pokud by se přesun pracovních stanic do cloudu rozšířil větší měrou, může to mít nakonec zajímavé konsekvence i pro výrobce hardwaru. Díky efektivnějšímu – sdílenému – využívání hardwarových zdrojů v datových centrech podle aktuální potřeby by totiž mohla klesnout poptávka po výkonném železe.

Stručně řečeno, pracovník s Cloud PC bude potřebovat výkonný procesor, hromadu RAM a případně i akcelerovanou GPU jen v chvíli, kdy bude s těmito abstraktními zdroji aktivně pracovat. Jakmile se od Cloud PC odpojí, tytéž výpočetní zdroje využije zase někdo jiný.

Na stranu druhou, ze stejného důvodu se může na scéně objevit nabídka nových tenkých klientů – relativně jednoduchých desktopů a laptopů, které budou mít hardware optimalizovaný jen k tomu, aby na obrazovku co nejrychleji dostaly stream Windows, který se ale ve skutečnosti počítá kdesi v cloudu. Třeba i stovky kilometrů daleko.

Takový hypotetický tenký klient v formě laptopu nebo třeba drobné krabičky by si totiž v krajním případě mohl vystačit jen s UEFI, které se postará o spojení se serverem.

To už ale předbíháme, jaký totiž bude skutečný zájem o novou podnikovou službu Microsoftu, totiž nakonec ukáže až čas.

Konferenci Inspire 2021 můžete sledovat online od 14. července 17:00, kdy ji otevřela hlavní keynote, na které nechyběl ani šéf společnosti Satya Nadella.