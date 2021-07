Microsoft rozdá svým zaměstnancům kovidovné 1 500 dolarů. Přijde ho to až na čtvrt miliardy

Zatímco některé firmy a živnostníky koronakrize a její uzávěry života i podnikání doslova zlomila, ty internetové na ní vzhledem ke změně chování spotřebitelů mnohdy vydělaly. A tak se nyní chtějí svým zaměstnancům odvděčit a také si je udržet.

Zejména počítačové kolosy poslaly už loni podstatnou část svých zaměstnanců na homeoffice, no a někteří z nich budou po návratu zpět jistě zvažovat odchod. Firmy se už proto začínají předhánět v nestandardních bonusech.

Kathleen Hoganová, šéfová lidských zdrojů v Microsoftu, tak například podle The Verge rozeslala interní zprávu zaměstnancům v USA i na a ostatních kontinentech, ve které jim oznamuje, že je korporace odmění bonusem 1 500 dolarů. Vzhledem k tomu, že Microsoft zaměstnává po celém světě více než 170 tisíc lidí, celková částka se může vyšplhat až na čtvrt miliardy amerických dolarů.

Odměňovali také ve Facebooku

Podobně štědrý byl už na jaře také Facebook, který poslal zaměstnancům koronavirovou prémii 1 000 dolarů. Prasátka rozbili také v Amazonu. Nejen že svým skladníkům za odměnu vybuduje zenové budky (zatím jen v USA), ale těm v přední linii odeslal alespoň 300 dolarů.

Odměny jsou na místě, komunita inženýrů a dalších profesí z velkých digitálních korporací je totiž rozdělená. Zatímco jedni se už těšili zpět do svých openspaců, jiní chtějí na homeofficu zůstat trvale. To vytváří velký interní tlak. Některé firmy proto očekávají, že se způsob práce už do stavu před rokem 2020 nikdy nevrátí a spíše rozvíjejí plány na hybridní – kombinovaný – přístup.