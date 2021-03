Microsoft se po roce pomalu vrací do práce. Vyrobil si vlastního „PSA“

Zatímco některé velké technologické firmy v průběhu loňského roku oznámily, že reorganizují práci takovým způsobem, aby mohlo co nejvíce lidí i v éře po covidu pracovat z domova, Microsoft se pomalu začíná vracet do svých kanceláří.

Firmy se už nikdy nevrátí k životu před pandemií. Hewlett-Packard nechá doma až polovinu zaměstnanců

Po roce na home officu vedení redmondské korporace připravilo šestistupňový ukazatel, který tak trochu připomíná náš systém PES. Microsoft se podle něj začne řídit na sklonku března.

V nejpřísnějším 1. stupni má Microsoft zavřeno. Ve druhém platí povinný home office pro většinu zaměstnanců napříč pobočkami. Pak je tu 3. stupeň, ve kterém je home office doporučený a ve 4. se už pomalu otevírají pracoviště; byť s nejrůznějšími restrikcemi. Návratem k předkovidovému normálu je konečně až 6. stupeň.



Návratový „PES“ podle Microsoftu

Jiné firmy naopak alespoň prozatím tvrdí, že se do pracovního nastavení před rokem 2020 už nikdy nevrátí. Z těch největších to je třeba třeba Hewlett Packard Enterprise, který po celém světě zaměstnává okolo 60 tisíc lidí. Polovina z nich by měla nadále pracovat z domova anebo v hybridním režimu.