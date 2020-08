Microsoft se zastal Epicu, Apple by svým chováním mohl omezit i další tvůrce her

Herní vývojářské studio Epic Games vstoupilo do soudní války s Applem a Googlem. Důvodem sporu je 30% provize z plateb ve hře, kterou musí odevzdávat Applu a Googlu za to, když se hra distribuuje z oficiálního obchodu s aplikacemi daného systému. Hlavním cílem je přitom hlavně Apple, který ani jinou možnost, jak dostat hru do iOS, nenabízí. Nyní se v tomto sporu Epicu zastal Microsoft.

Microsoft poskytl soudu svůj pohled na věc, přičemž sepsáním oficiálního dokumentu se ujal Kevin Gammill, hlavní šéf Microsoftu v divizi vývoje her. Nepouštěl se ovšem do samotné podstaty sporu, tedy zda je oprávněné vyžadovat vlastní platební systém a provize z prodeje v oficiálním obchodě, případně jak by měly být tyto provize velké, zaměřil se na podporu Unreal Enginu.

Unreal Engine je herní engine, který vyvíjí právě Epic, a kromě jeho vlastních her je na něm závislá řada dalších, včetně například Forzy Street od Microsoftu. Teď přitom hrozí, že aktualizace Unreal Enginu pro iOS přestanou vycházet. Apple totiž v rámci sporu zamezil Epicu na své platformě hry nabízet a za porušení smluvních podmínek si Epic vysloužil i zamezení přístupu k SDK a dalším vývojářským nástrojům. Nemůže tedy dál zajišťovat podporu Unreal Enginu pro iOS.

Microsoft se tedy do sporu vložil víceméně jako poškozený a chrání své zájmy z hlediska vývoje her. Sám se přitom může vcítit do obou stran - na jedné straně vyvíjí hry a chce je šířit na mobilní platformy, přičemž by se mu bezesporu líbilo, kdyby nemusel odevzdávat 30 % z každé platby, na druhé straně provozuje Microsoft Store v rámci Windows 10 a byl by spokojený, kdyby herní vývojáři a tvůrci softwaru umisťovali své produkty právě tam a odevzdávali provize jemu.

Celý spor působí jako výpad proti „nenasytnému“ Applu, který vydělává miliardy dolarů a chce přitom po vývojářích, aby mu odevzdávali bezmála třetinu svých příjmů. Jenže Epic není žádný chudý vývojář - za loňský rok utržil 4,2 miliardy dolarů a měl zisk 730 milionů. Ze stran zastánců Applu proto zaznívají názory, že je „nenasytný“ naopak Epic, protože bez Applu by nebyl žádný App Store, ale ani iOS a přes miliardu prodaných zařízení, které na něm běží.