Microsoft slaví nejvyšší tržby i zisk v historii firmy. Rostl ve všech oblastech

Redmondská společnost ukončila druhé čtvrtletí fiskálního roku 2022 lépe, než se čekalo. Microsoft meziročně zvýšil tržby o 20 % na 51,7 miliardy dolarů, provozní zisk rostl o 24 % na 22,2 miliardy a čistý pak o 21 % na 18,8 miliardy dolarů. Hrubou marži zvýšil na 67 %. Ve všech klíčových finančních ukazatelích tak firma vykázala nejlepší výsledky ve své historii.

Recenze tabletu Microsoft Surface 8 Pro. Konečně viditelná změna k lepšímu

Všechny tři divize zaznamenaly dvouciferný růst. Intelligent cloud zahrnující serverové a cloudové produkty přerostl ostatní. Příjmy už činí 18,3 miliardy dolarů, oproti loňsku o 26 % více. Výkon táhne nahoru zejména ekosystém Azure s 46% růstem.

Divize Productivity and Business Processes přinesla do kasy 15,9 miliardy dolarů, o 19 % navíc oproti loňsku. Daří se LinkedInu, Dynamics a především Office. U něj sice Microsoft setrvale hlásí pokles zájmu o klasické jednorázové licence, ale kompenzuje to růstem předplacené verze. Kancelářský balík je úspěšný nejen ve firmách, ale také domácnostech. Microsoft 365 má již 56,4 milionu abonentů.

Příjmy z More Personal Computing vzrostly o 15 % na 17,5 miliardy dolarů. Díky oživenému trhu s počítači tak Microsoft dokázal zvýšit tržby za OEM licence Windows o 25 %. O 8 % rostly příjmy také z počítačů Microsoft Surface. Herní byznys hlásí 8% růst. Hry a služby si meziročně polepšily o 10 %, prodej konzolí pak o 4 %.

Největší videoherní obchod historie! Microsoft kupuje Activision Blizzard za 69 miliard dolarů

Microsoft už bohužel nezveřejňuje absolutní výsledky jednotlivých skupin produktů. Bez toho tak nevíme, jak moc se příjmy z videoher podílí na celkových tržbách společnosti. Jakmile firma pohltí Activision Blizzard, může v této oblasti počítat s příjmy více než dvou miliard dolarů za čtvrtletí. Právě tolik každé tři měsíce generuje gigant tvořící a vydávající hry jako Call of Duty, Diablo nebo Warcraft.