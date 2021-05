Microsoft slibuje digitální hranici pro EU. Když si to bude firma přát, jediný bajt neopustí Evropu

Microsoft se na svém blogu pochlubil, že do roku 2022 zapracuje na tom, aby měly evropské firmy a zdejší veřejný sektor možnost používat jeho služby takovým způsobem, že veškerá data nikdy neopustí území EU.

Postkomunistická Evropa se dočkala prvního datacentra Google Cloud. Internet bude rychlejší

To je ostatně i vize evropských legislativců do příštích let, kteří tak chtějí zajistit, aby byla podniková data chráněná místní legislativou. Bajt, který během zpracování opustí třeba datové centrum ve Frankfurtu, protože jej zpracovává služba X v Londýně (mimo EU) nebo dokonce kdesi za oceánem, takto chráněný ovšem není. Tedy ne absolutně, mezi oběma kontinenty totiž existují nejrůznější dohody.



Datacentra Microsoft Azure

Microsoft a mnozí další včetně Googlu, Amazonu, IBM aj. už s budováním těchto geografických datových hranic začali a alespoň v nějaké míře jej už dnes nabízejí. Tím nejjednodušším způsobem je volba konkrétního regionu u cloudových služeb.

Jediný bajt neopustí Evropu

Microsoft chce ale docílit kompletní geografické kompatibility napříč všemi svými službami. To znamená, že pokud si to bude předplatitel přát, veškerá data v jeho předplatném Microsoft 365 aj. nikdy neopustí kontinentální Evropu.

A to nejen z hlediska jejich ukládání, ale právě i zpracovávání. Jakékoliv interní API, jakákoliv dílčí služba a i ten poslední křemíkový procesor, který přelouská třeba nový příchozí e-mail v Outlooku, tak bude muset být kdesi na území mezi Portugalskem na jedné straně a Pobaltím na té druhé.

Firma to už dnes částečně nabízí třeba v rámci služby Microsoft 365 Multi-Geo.