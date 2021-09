Microsoft vylepší tvorbu videí v cloudu i ve Windows. Koupil pokročilý editor Clipchamp

Microsoft tento týden opět nakupoval. Oznámil akvizici start-upu Clipchamp, který stojí za online nástrojem pro střih videí. Detaily nákupu ani jedna ze společností neprozradila, nicméně vše je v souladu s plánem Microsoftu posílit své služby v rámci balíku Microsoft 365. Právě do něj nyní bude Clipchamp integrován.

Clipchamp funguje v prohlížeči a na to, jaká omezení s tím přicházejí, poskytuje širokou škálu nástrojů pro tvorbu a úpravu videí. Disponuje například obsáhlou knihovnou přechodů, šablon, filtrů a obrázků, díky kterým vytvoří vzhledné video i lidé, kteří jinak videotvorbě příliš nerozumí. Samozřejmostí je podpora několika zvukových stop. Výsledná videa navíc software dokáže renderovat za využití plné síly grafické karty.

Firma vznikla v roce 2013 a dnes její program využívají velká jména jako Google, Dell nebo Deloitte. Existuje totiž i korporátní verze Clipchamp, základem je však kreativní a bezplatná verze s omezenými možnostmi.

„Clipchamp je webová aplikace, která využívá plný výkon vašeho počítače a je přirozeným řešením pro rozšíření cloudové produktivity Microsoft 365 pro jednotlivce, rodiny, školy a firmy,“ vysvětluje viceprezident Microsoftu Chris Pratley, proč hodnotí akvizici firmy kladně.

Dokonce uvádí, že Clipchamp skvěle zapadne i do Windows, tudíž není vyloučeno, že nějakým způsobem bude v budoucnu integrován přímo do systému. Windows má i v dnešní době vlastní nástroje pro editaci videa, ale nejsou nijak pokročilé, ani zvlášť uživatelky příjemné. Vylepšení by jim velmi prospělo, byť zřejmě k nějakému dojde již s Windows 11. Clipchamp to ale může posunout ještě dál.