Microsoftu se nedaří prodávat hardware, ale zazářil s Game Passem

Microsoft rozjel nový fiskální rok velmi dobře. V prvním čtvrtletí utržil 56,5 miliardy dolarů, o 13 % více než loni. Čistý zisk pak meziročně navýšil o 27 na 22,3 miliardy dolarů. Je to také dobrý důkaz toho, že již není závislý na klasických počítačích. Jejich prodej totiž celosvětově klesl o 8 %, aniž by to Microsoftu nějak výrazně ublížilo.

Šéf firmy Satya Nadella si pochvaluje velký zájem o umělou inteligenci a copiloty, k tomu však žádné finanční ukazatele neposkytuje. AI totiž může být úspěšná mezi uživateli, ale zatím je to černá díra na peníze, protože náklady na budování infrastruktury a provoz jsou mnohem vyšší než příjmy z provozování služeb.

Copiloti a Bing Chat si tak na sebe určitě nevydělají, ale Microsoft ve svém cloudu Azure hostuje řadu AI aplikací třetích stran, takže v tomto ohledu již dolary generovat dokáže.

Cloud a servery s 24,3 miliardami dolarů (19% růst) zůstávají nejsilnější redmondskou divizí. O 13 % na 18,6 miliardy dolarů ale vyrostla i část zaměřená na produktivitu a byznys. Firma zvýšila příjmy z Office hnané především předplatným Microsoft 365. Spotřebitelskou verzi si platí již 76,7 milionu uživatelů. Dařilo se také profesní síti LinkedIn a CRM systémům Dynamics.

Počítačová divize hlásí 3% růst na 13,7 miliardy dolarů. Zde již vidíme první dílčí neúspěchy. Microsoftu klesly prodeje zařízení a příslušenství o 22 %, firma by se ale měla zahojit toto čtvrtletí, protože uvedla několik nových Surfaců. O 7 % se pak prodal i prodej herního hardwaru. Další potvrzení, že Xbox ani v této generaci nebude s PlayStationem držet krok.

Opačný obrázek ale ukazují software a služby. Navzdory globálnímu propadu počítačového trhu se příjmy z OEM licencí Windows zvýšily o 4 %. A navzdory oslabeným propadům konzolí vyrostla celá herní divize o 9 %. Do plusu ji totiž dostal 13% růst z prodeje her a předplatného Xbox Game Pass. To Microsoft zdražil a na podzim navíc vydal očekáváné RPG Starfield, které prodejům licencí a Game Passu nejspíš pomohlo.