Miliardy z Avastu poslouží dobré věci. Vlčkovi zakládají nadaci na pomoc nemocným dětem

Šéf Avastu Ondřej Vlček s manželkou Katarínou založili Nadaci rodiny Vlčkových. Společně do ní vloží 1,5 miliard korun a tyto peníze poslouží k vybudování dětského hospicu a paliativního střediska. S vedením nadace jim pomůžou špičkoví právníci a experti na finance.

„Každý rok se přes osm set českých rodin dozvídá, že jejich dítě se už neuzdraví. Chceme aspoň části z nich pomoci této těžké situaci lépe čelit a spoluvytvářet budoucnost, ve které je péče o kvalitu života závažně nemocných dětí stejně důležitá jako snaha o jejich léčbu,“ říká Ondřej Vlček.

„Chceme umožnit, aby mohli rodiče společně s nemocnými dětmi prožít i v nejtěžším období svého života co nejvíce radosti bez ohledu na to, v jaké fázi nemoci se dítě nachází. Rádi bychom pro ně vytvořili místo, kde snadno najdou to, co potřebují. Pomoc, podporu, porozumění, pohodlí, klid a bezpečí,“ dodává Katarína Vlčková, lékařka pracující v mobilním hospici Cesta domů.

Manželé již v roce 2014 založili soukromou charitativní organizaci Zlatá rybka, která během sedm let existence splnila přání více než 650 vážně nemocným dětem. Cílem nové nadace je do pěti let vybudovat lůžkový hospic s vzdělávacím a komunitním centrem. Peníze mají přímo putovat i do dalších charitativních projektů Vlčkových. V tiskové zprávě uvádějí, že zatím nebudou podporovat projekty třetích stran.

Ondřej Vlček je podle Forbesu 55. nejbohatším Čechem, časopis odhaduje jeho jmění na 4,2 miliardy korun. V Avastu pracuje od roku 1995, kdy tam nastoupil na brigádu. Postupně se vypracoval na pozici šéfa vývoje, technického ředitele a o července 2019 je generálním ředitelem celé společností.