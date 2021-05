Ministerstvo chce rychlý internet pro 47 tisíc domácností, uvolní na to 1,9 miliardy korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhodnotilo dvě dotační výzvy na podporu vysokorychlostního internetu a mezi 64 projektů rozdělí 1,9 miliardy korun, dalších 600 milionů by do výstavby měla investovat soukromá sféra. Peníze poputují do 718 sídelních jednotek, ve kterých by se pokrylo minimálně 47 tisíc domácností.

Peníze poputují do těch „beznadějných“ míst, která jsou na mapě pokrytí vyznačena bílou barvou. U nich není pro minimálně 50 % domácností k dispozici poskytovatel nabízející internet o rychlosti alespoň 30 Mb/s a v příštích třech letech ani nebylo v plánu, že by se tento stav nějak změnil. Dotace tedy pomohou tam, kde by se soukromníkům stavět nevyplatilo. Ostatně také proto vychází náklady na pokrytí jedné domácnosti na více než 53 tisíc korun.

Kompletní seznam 718 sídelních jednotek si můžete stáhnout jako tabulku XLSX z webu mpo.cz. K dispozici je i mapka ukazující, kam všude dotace zamíří. Nejrozsáhlejší projekt podle MPO připojí 7 tisíc bytů v oblasti mezi Žďárem nad Sázavou a Brnem, ten nejmenší se týká pouhých 13 bytů v obci na Sokolovsku. Výstavba by měla proběhnout do května 2023.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době připravuje nové programy podpory. Budoucí projekty dále zvýší rychlost připojení k internetu: u domácností výrazně přesáhne 100 Mbit/s a u škol, úřadů a dalších socio-ekonomických aktérů přesáhne 1 Gbit/s,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.