Na internet se mohou přesunout celá obchodní centra. První pokusy už probíhají

Hrozba toho, že většina obchodů zůstane zavřená i v prosinci, anebo opakování podobného scénáře kdykoli po Novém roce nutí i obchodní centra přemýšlet o vstupu do on-line světa. Zatím to bývá převážně první, opatrné testování tohoto způsobu prodeje.

„Vedeme různá jednání o zajištění door-to-door logistiky pro některá obchodní centra, která by tak minimálně v největších městech měla možnost své zboží snadno doručit přímo domů zákazníkům,“ uvádí za logistický start-up DoDo jeho šéf Michal Menšík. Centra by tak jednak mohla rozšířit okruh zákazníků a zároveň se snáze vyrovnávat se situacemi typu lockdownu. Více konkrétních informací šéf DoDo zatím uvádět nechce.

Ke stavu, kdy by si zákazník mohl on-line projít celé obchodní centrum nebo alespoň jeho většinu, objednat si najednou ze dvou tří obchodů a vše by dostal domů v jedné zásilce, bude podle lidí z byznysu ještě dlouhá cesta.

„Do budoucna je možné, že se trh bude vyvíjet tímto směrem. Je to nicméně náročný proces, kdy bude muset dojít k integraci pokladních a skladových systémů jednotlivých nájemců a bude muset vzniknout logistická centrála,“ uvádí marketingová ředitelka obchodního centra Palladium Karolína Peterková.

Palladium v centru Prahy patří kvůli absenci turistů k nejpostiženějším. V zahraničí už podle Peterkové tyto pokusy zaregistrovali, ale zatím se týkají jen omezeného množství nájemců v rámci jednotlivých center.

Testovací pokusy

První aktivity v tomto směru lze už ale nalézt i v tuzemsku. „Právě v těchto dnech přicházíme se službou Click and order, v rámci které si zákazníci budou moci objednávat zboží našich nájemců on-line a vyzvedávat si je u výdejního okénka. Prvními značkami, které se do projektu zapojují, jsou Guess a Calvin Klein,“ uvádí Jan Procházka, ředitel zcela uzavřeného Freeport Fashion Outletu u Znojma.

„Na úkolu být on-line již pracujeme a současně maximálně podporujeme jakoukoli aktivitu jednotlivých nájemců. Tento týden například odstartoval unikátní prodejní kanál náš obchod Polo Ralph Lauren, který nabízí možnost virtuálního nakupování,“ popisuje šéfka pražského outletu Fashion Arena Lenka Čapková.

Virtuální nakupování probíhá tak, že si zákazník rezervuje termín a poté se s ním přes aplikaci Zoom, WhatsApp nebo FaceTime spojí prodejní asistent, který je fyzicky v obchodě. „Může vám tak detailně ukázat požadovaný sortiment, popřípadě poradí vhodnou alternativu a následně vše připraví k zaslání kurýrní službou,“ vysvětluje Lenka Čapková.

On-line alespoň vouchery

Většina obchodníků zatím věří, že se ještě do Vánoc uvolní opatření proti koronaviru. Nicméně už teď mají pro zákazníky nachystaný alespoň on-line prodej dárkových poukazů do obchodů v daném centru. To je případ Palladia, Nového Smíchova, ale i řady dalších nákupních center.

Výhodou je, že poukazy budou platné celý rok. Prodej voucherů je přitom pro centra nejjednodušší způsob, jak zákazníka zaháčkovat, získat dopředu peníze a zavázat si obdarovaného k návštěvě.

Podobně postupuje i společnost Unibail-Rodamco-Westfield, pod kterou spadají centra Westfield Chodov, Metropole Zličín a Černý Most. „Centrum Černý Most letos vůbec poprvé nabídne vánoční edici dárkových karet on-line. Kartu s kreditem pět set korun bude možné zakoupit na e-shopu Mall.cz a využít u kteréhokoli z nájemců centra po dobu jednoho roku od objednávky,“ uvádí za Unibail-Rodamco-Westfield mluvčí Petra Valentová.

Obchodní centrum Westfield Chodov v říjnu také spustilo službu „donáška do auta“. Funguje tak, že zákazník si objedná na webu centra z nabídky vybraných obchodů. Během víkendu bylo tak aktivních osm prodejců. Zákazník si pro zboží může ještě týž den přijet na parkoviště obchodního centra, kam mu je z obchodu donesou. Jediná nevýhoda takového předání nákupu spočívá v tom, že jednotlivé obchody mají vyčleněná různá parkoviště, takže případné vyzvedávání zboží z vícera z nich znamená velké přesuny vozidel po parkovací ploše.

Článek připravila redakce E15.cz