Nad Netflixem se stahují mračna. Někteří investoři predikují, že služba přijde o miliony předplatitelů

Americká investiční banka Needham se stala čtvrtým subjektem za poslední dva měsíce, který snížil rating streamovací službě Netflix. Důvodem obav investorů a analytiků je zvyšující se konkurence na poli streamovacích služeb. Především v podobě Apple TV, Disney+ a HBO Go. Podle odborníků Needhamu by Netflix kvůli tomu mohl ztratit v příštím roce až čtyři miliony amerických předplatitelů. Informovala o tom agentura Reuters.

Krok investiční banky přišel poté, co Netflix zcela ovládl nominace pro lednové ceny Golden Globe. Radost však dlouho netrvala. Analytička Needham and Co Laura Martinová uvedla pro Reuters, že streamovací služba bude muset přidat nový tarif s nižší cenou nebo obecně zlevnit, aby tak mohla konkurovat ostatním službám.

„Cena prémiového účtu Netflixu, jejíž výše je nyní 16 dolarů za měsíc, dává šanci na úspěch spíše jejím konkurentům,“ řekla analytička. Dodala, že Netflix v poslední době zaznamenal ze všech streamovacích služeb nejmenší nárůst nových uživatelů a naopak spíše investoval do rozšíření regionálního i mezinárodního obsahu na své platformě.

Problémem vyšších cen Netflixu přičítá Laura Martin tomu, že tento průkopník streamovacích služeb stále odmítá povolit zobrazování reklamy u svého obsahu. „Právě tato skutečnost je nyní nejpalčivějším problémem Netflixu, který kvůli tomu může přijít o mnoho uživatelů,“ dodala analytička.

Netflix má nicméně jen ve Spojených státech přes 60 milionů předplatitelů, což představuje více než třetinu celosvětové předplatitelské základny.

Hlavní streamovací služby a jejich měsíční sazby ve Spojených státech:

Netflix - 15,99 dolarů

Apple TV - 4,99 dolarů

Disney+ - 6,99 dolarů

HBO Go - 9,99 dolarů

Hulu - 5,99 dolarů (bez reklam pak 11,99 dolarů)

Amazon Prime Video - 8,99 dolarů

Článek připravila redakce E15.cz