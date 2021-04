Napětí mezi Českem a Ruskem může mít další důsledky. NÚKIB varuje před kyberútoky

Kvůli aktuální politické situaci by se Česko mohlo stát terčem útoků, varuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. NÚKIB proto vydal šestistránkový dokument popisující, kdo by mohl být cílem útoků a jaké by k tomu mohli využít prostředky.

Avast Omni: Krabička, která vám hackne síť a promění se v unikátní antivirus

„Tuto analýzu jsme poslali adresně správcům informačních systémů, které spadají pod náš zákon, a jsou tím pádem zásadní pro fungování státu a bezpečí a zdraví jeho obyvatel. Zároveň ji však dáváme volně k dispozici veřejnosti, aby tyto informace pomohly ochránit i systémy, které pod náš dohled nespadají,“ říká ředitel NÚKIBu Karel Řehka.

Dokument explicitně nezmiňuje Rusko jako zdroj možných útoků ani důvod současných problémů, avšak momentálně jde o největší mezinárodní krizi zaměstnávající české politiky, úřady i média.

Na pozoru se mají mít veřejná správa, ozbrojené složky, výzkumné a vývojové organizace nebo společnosti z oblasti energetiky, průmyslu, financí či informatické infrastruktury.

Hackeři útočili na poštovní severy Prahy i jednoho ministerstva. Mohl za to děravý Exchange

NÚKIB vyjmenoval 17 nejvíce využívaných zranitelností, týkají se mj. starších verzí MS Office, Flash Playeru, WinRARu, SharePointu atd. Varuje přitom před 23 technikami útoku. Hrozí phishing, DDOS, zneužití vzdálených služeb, rozesílání špionážního i destruktivního malwaru.

Česko bylo v uplynulých dvou letech cílem závažných kyberútoků hned několikrát, motivem ale nebyla politika. Ransomware trápil ajťáky v benešovské a brněnské fakultní nemocnici. Kvůli botnetu muselo přerušit těžbu OKD. Před měsícem zase útočníci zneužívali díru v poštovních serverech Exchange, s čímž se pokýtala i tuzemská veřejná správa. Webhostingová společnost Wedos pak tento měsíc odolávala rekordnímu DDOS útoku o síle 160 Gb/s.