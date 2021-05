Nejlepší fotbal pod dohledem počítačů. Oracle bude detailně analyzovat Premiere League

Anglická fotbalová asociace podepsala dohodu se společností Oracle, která od sezóny 2021/22 propůjčí svůj cloud na analýzu zápasů Premiere League. Americká firma bude médiím a fanouškům poskytovat tzv. Match Insights. Půjde o sbírku poznatků a vizualizací sahající za hranice toho, co se dosud ve fotbale sledovalo.

Jak technologie mění sport: Ať už cyklistika nebo hokej, data vládnou

Novinkou bude průměrné rozestavení hráčů ukazující organizaci týmu při útočení i bránění. To má pomoci fanouškům pochopit, jak týmy reagují na taktiku soupeře.

Živá pravděpodobnost vítězství zase průběžně odhaduje finální výsledek. Oracle provede sto tisíc simulací počítajících s aktuálním skóre, hráči na hřišti, červenými kartami a zbývajícím časem. Na předpověď bude mít vliv i to, jestli tým hraje doma, či venku. V úvahu se vezme také historie zápasů sahající čtyři roky dozadu.

Největší magie bude sledování tlaku. Jde o odhad toho, jestli tým u míče vstřelí v příštích 10 sekundách gól. Oracle to spočítá podle předchozích pěti událostí (přihrávky, driblink, souboje) a aktuálního místa na hřišti. Zdrojem budou reálné výsledky s tisíců starších zápasů.

Zástupci Premiere League zatím ukázali jen tři typy nových dat, další zveřejní v průběhu soutěže, která odstartuje 14. srpna.

Není to mimochodem poprvé, co Anglická fotbalová asociace zaplatila za cloudovou analýzu dat. Před dvěma lety uzavřela podobnou dohodu s Googlem, jehož servery plní úlohu jakýchsi digitálních skautů pro národní týmy. Sledují statistiky, psychický i tělesný stav 3500+ anglických hráčů, jejichž výsledky pak bere v potaz mj. i trenér Gareth Southgate při nominaci do reprezentace.

Zdroj: Premiere League, Oracle