Největší operátor láká na symetrickou optiku. O2 od března nabídne rychlosti až 500 Mb/s

Cetin na konci minulého roku oznámil, že od března bude na své optické infrastruktuře poskytovat symetrické připojení s rychlostmi 250 a 500 Mb/s a jedno asymetrické 1000/500 Mb/s. Prvním poskytovatelem v jeho síti, který už ohlásil nové tarify, je sesterské O2 patřící též do skupiny PPF.

Cetin v březnu zrychlí upload u optického připojení. Až na gigabit bude vše symetrické

Od 1. března nabídne tarify kopírující ty od Cetinu za akční cenu 299 Kč na prvních šest měsíců. Pak stoupne na 399, 499, resp. 699 Kč podle dané rychlosti. Pro uživatele to bude i cenová úspora. V současnosti totiž O2 poskytuje linku s rychlostí 250/25 Mb/s (optika i VDSL) za standardní cenu 699 Kč a 1000/100 Mb/s (jen optika) za 799 Kč.

Nové optické tarify od O2 Rychlost Standardní cena Akční cena O2 Internet 250 250/250 Mb/s 399 Kč 299 Kč O2 Internet 500 500/500 Mb/s 499 Kč 299 Kč O2 Internet 1000 1000/500 Mb/s 699 Kč 299 Kč

V ceně není pronájem modemu (O2 doporučuje Smart Box za 99 Kč měsíčně), ale obsahuje základní televizní balíček O2 TV Modrá, jehož součástí jsou stanice dostupné v pozemním vysílání plus National Geographic HD, Paramount Network HD a Disney Channel. A zatím ještě pořád i Prima.

Optika Cetinu je dostupná pro 135 tisíc domácností, letos by mělo přibýt dalších 100 tisíc. Do konce roku 2024 by firma chtěla mít pokrytých půl milionu adres a za dalších tři roky pak milion.