Nenápadná pražská firma vydělává miliardy. Na nejlepším kamionovém simulátoru pracuje 230 vývojářů

Projíždět se virtuálním náklaďákem po evropských a amerických dálnicích je nejen zábava, ale také slušný byznys. Česká společnost SCS Software, jejíž herní kamionové simulátory oslovily hráče po celém světě, loni opět dosáhla zhruba půlmiliardového zisku. Svým třem spolumajitelům ale podobné peníze vydělává už několik let.

SCS Software vyvíjí hry už od roku 1997, ke globálnímu úspěchu ale společnost nakročila až o devět let později, kdy vydala první verzi hry Euro Truck Simulator. Pro hráče za oceánem pak v roce 2015 připravila American Truck Simulator. Nejde o profesionální trenažéry pro výuku řidičů kamionů, ale o realisticky se tvářící videohry.

Pouhé dva tituly stačí společnosti ke stabilním a velmi slušným příjmům. To hlavní, na čem vydělává, jsou ale nová rozšíření, která k simulátorům neustále vydává. Hráči si mohou přikupovat například další typy kamionů nebo virtuální verze skutečných silničních tratí v Evropě a USA. Celkově se obou her prodalo do dvaceti milionů kopií, rozšíření už kolem 80 milionů.

Změny? Netřeba...

Loni tržby SCS Software dosáhly 814 milionů korun, což znamená oproti 880 milionům v roce 2021 pokles. Menší byl také čistý zisk přesahující 486 milionů, o rok dříve společnost vydělala 531 milionů. Předcházející dva roky však byly kvůli pandemii covidu-19 v herním byznysu mimořádně silné, takže výsledky jsou stále výše, než byly před příchodem koronaviru. Za posledních deset let SCS Software celkem vydělala kolem tří miliard korun.

Herní studio se nechystá na žádné změny. „Dál vyvíjíme série Euro Truck Simulator a American Truck Simulator a doplňujeme další funkce a obsah. V tomto směru chceme pokračovat i v dalších letech,“ říká Pavel Šebor, spolumajitel SCS Software, jež zaměstnává 230 lidí. Podle něj je stále co dodělávat a zdokonalovat a zájem o rozšíření pro stávající hry neopadá.

Ve hře se chtějí vidět i automobilky

Společnost při doplňování virtuálních kamionů spolupracuje s výrobci skutečných vozů. Pro obě strany je to marketingově výhodné. Například odhalení nového vozu 57X americké společnosti Western Star, která je součástí Daimleru, proběhlo souběžně v reálném světě a v tom virtuálním. „Unikátní byla také spolupráce s jedním z největších evropských výrobců návěsů, německou společností Krone,“ připomíná Šebor. „SCS Software vytvořila repliku výrobní továrny a přidružených areálů a spolu s malou částí města Werlte zanesla tuto oblast do Euro Truck Simulatoru.“

SCS Software po třetinách vlastní bratři Pavel a Petr Šeborovi a jejich kolega Martin Český. Nenápadná pražská společnost už léta tvrdí, že zatím nepočítá se vstupem investorů. Může si to dovolit, v Česku patří mezi největší a finančně nejúspěšnější herní firmy.

K nim se řadí také Bohemia Interactive Marka Španěla a Slavomíra Pavlíčka, jež v roce 2021 utržila 1,12 miliardy se ziskem 655 milionů. Společnost Beat Games, která stojí za vývojem hry Beat Saber určené pro virtuální realitu, ve stejném roce utržila 2,3 miliardy. Zisk vykázala „pouhých“ 87 milionů, reálný, jistě vyšší, se propsal do účetnictví Facebooku, který Beat Games koupil v roce 2019.