Nepodnikající fyzické osoby zmizí z veřejného seznamu datových schránek. Napáchané škody už ale nelze vzít zpět

Úřad pro ochranu osobních údajů v pátek oznámil, že veřejný adresář kontaktů nepodnikajících fyzických osob (NFO) musí ze systému datových schránek zmizet.

„Seznam držitelů datových schránek tak byl zveřejněn „způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu“. Zjednodušeně řečeno byly tyto otevřené datové sady přizpůsobeny pro neomezené stahování a kopírování stejně jako pro další využití. Tato funkcionalita byla přitom dostupná komukoli, a to bez jakékoli kontroly nebo regulace takového užití,“ uvádí ÚOOÚ s tím, že uveřejnění takového seznamu údajů nepřijatelné.

Záležitost je stará jako datovky samotné a začala se v médiích řešit poté, co se letos rozšířil počet lidí, kteří datové schránky musí používat ze zákona. Paradoxně se ale nepodnikatelům povinné schránky na poslední chvíli zrušily, protože ještě loni visela ve vzduchu novela zákona, která by datovku automaticky zřídila všem, kdo využijí Identitu občana. Například by se přihlásili k Portálu občana.

Do konce loňského roku si datovou schránku dobrovolně zřídilo více než půl milionu NFO. V polovině prosince jich ve veřejně dostupném adresáři bylo 517 tisíc. Aktuálně je necelých 581 tisíc, soubor je volně ke stažení na webu mojedatovaschranka.cz.

Škody už ale byly napáchány. I kdyby soubor se jmény a adresami bydliště zítra zmizel, seznam byl dlouhé roky volně dostupný a kdo chtěl data zneužít, už si jej dávno stáhnul. A co víc, po vlně kritiky, kdy se NFO letos nechali ze seznamu odstranit, mohou být právě tihle nejzranitelnější. Stačí srovnat starý a nový soubor a potenciální spammeři a jiní záškodníci budou přesně vědět, které osoby si chtějí chránit soukromí.