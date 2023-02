Netflix, Google a spol. operátorům možná přispějí za výstavbu 5G a optiky. Evropská unie oživuje návrh

Budování síťové infrastruktury není levné, rychlé a spolehlivé sítě přitom chtějí skoro všichni. Evropská unie proto připravuje legislativu, která by mohla donutit internetové giganty, aby na výstavbu pravidelně přispívali. Informuje o tom agentura Bloomberg, která viděla rozpracovaný návrh dokumentu.

Cílem je vytvořit prostředí, kde se na rozvoji infrastruktury budou spravedlivě podílet ti, kteří ji nejvíce využívají. Může jít o firmy jako Google nebo Netflix. Právě video je zodpovědné za největší část provozu, protože je datově náročné. Podle nedávného reportu analytické firmy Sandvine loni internetový provoz narostl o 23 % s tím, že video tvoří 66 % z tohoto objemu.

Technologičtí giganti by se tak mohli finančně podílet na výstavbě mobilních sítí 5G a pevných optických sítí. Mohl by vzniknout systém pro přímé odvádění plateb telekomunikačním společnostem. Návrh je součástí konzultací s podniky využívajícími internetovou infrastrukturu.

Klíčové je stanovení hranice objemu přenesených dat, která by určovala, kdo bude nebo nebude platit. Komise se firem ptá, zda by taková hranice měla existovat. Podobá se to otázce velikosti platforem, která je určující pro důraznou ochranu uživatelů a uživatelek před dezinformacemi, vypořádání se s nelegálním obsahem aj. Tento režim platí pro platformy od 45 milionů účtů.

Přispívání na budování infrastruktury je momentálně ještě daleko od realizace. V říjnu přitom eurounijní regulátor nepřinesl důkaz, který by podporoval tezi, že by platformy jako Netflix nebo YouTube měly na infrastrukturu přispívat. Naopak by to podle něj mohlo výrazně narušit internetový ekosystém. Konzultace mají trvat dva až tři měsíce. Evropská komise pro Bloomberg odmítla poskytnout komentář.

Telekomunikační společnosti roky lobují za to, aby se internetové firmy podílely na výstavbě infrastruktury (European Telecommunications Network Operators’ Association to navrhla v roce 2012), ty se ale zase obávají narušení principu síťové neutrality.

Zdroje: Bloomberg