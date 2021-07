Netflix má již 209 milionů předplatitelů a potvrdil videoherní ambice

Netflix ukončil druhé čtvrtletí dosud nejvyššími tržbami historii, do firemním pokladny přiteklo 7,3 miliardy dolarů, meziročně o 19 % více. Provozní zisk pak stoupl dokonce o 36 % na 1,8 miliardy dolarů, ten čistý pak o 88 % na 1,4 miliardy.

Netflix vyrostl méně, než čekal. Přesto může slavit

Počet předplatitelů dosahuje již 209,2 milionu. Netflix nicméně oproti minulému čtvrtletí přidal jen 1,54 milionu nových, jde tak o nejnižší přírůstek od třetího kvartálu 2016. V USA a Kanadě firma dokonce o 430 tisíc platících diváků přišla, v Evropě a na Středním Východě jich přibylo pouze 190 tisíc. Tahouny jsou tak Latinská Amerika a Asie, kde zatím není trh tolik saturovaný, ale odkud má Netflix z jednoho uživatele nejnižší příjmy. Firma však připomíná, že loni kvůli covidu vyskočila čísla tak moc nahoru, že to meziroční srovnání zkresluje.

Pokud jde o obsah, Netflix se čerstvě chlubí 129 nominacemi na televizní ceny Emmy. Jen seriál Koruna (The Crown) jich posbíral 24. Nejsledovanějším filmem uplynulého čtvrtletí byla Armáda mrtvých (Army of the Dead) s 75 miliony diváků za první čtyří týdny. Úspěšné byly také Otcovství (Fatherhood) se 74 miliony a animák Rodina na baterky (The Mitchells vs. The Machines) s 53 miliony. Seriálové produkci dominovaly Sweeth Tooth (60 milionů), Shadow and Bone (55 milionů) a druhá série Lupina (54 milionů).

Velké věci Netflix očekává od třetího čtvrtletí, v němž plánuje nabrat 3,5 milionu nových předplatitelů. Pomoci mu v tom mají nové řady oblíbených seriálů Sex Education (Sexuální výchova), La Casa de Papel (Papírový dům / Money Heist), Never Have I Ever (Tenkrát poprvé) nebo filmy Kissing Booth 3 a Sweet Girl Jasonem Momoou.

Po filmech a seriálech bude streamovat i hry. Netflix už na to najímá lidi

Netflix rovněž potvrdil, že vedle filmů a seriálů nabídne i hry. Ty budou součástí předplatného bez jakéhokoliv příplatku, avšak detaily zatím neznáme. Americká společnost pouze uvedla, že se s hrami soustředí na mobilní zařízení. Z vyjádření není jasné, jestli se budou streamovat jen na mobily, či půjde o jednodušší tituly optimalizované pro běh na dotykových obrazovkách.