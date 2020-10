Netflix rostl pomaleji, než očekával. Přesto zaznamenal rekord

Největší streamovací videotéka světa opět vyrostla. Netflix si podle finanční zprávy za třetí čtvrtletí předplácí již 195,15 milionu uživatelů. Oproti předchozímu kvartálu přibylo 2,2 milionu nových, firma však před třemi měsíci počítala, že přírůstek bude činit 2,5 milionu.

Firma ale evidentně blíží k hranicím toho, jak moc lze trh nasytit. V posledních čtvrtletích byly přírůstky skoro 7, 9, 16 a 10 milionů, hlavně jaro bylo díky covidu nad očekávání. Netflix přesto věří, že v silném vánočním období nabere dalších šest milionů abonentů a prolomí dvousetmilionovou hranici.

Rostoucí uživatelská základna pomohla také rekordním finančním ukazatelům. Firma během čtvrtletí utržila 6,4 miliardy dolarů, o téměř 23 % více než loni. Čistý zisk ve výši 790 milionů je pak rovněž nejvyšší v historii firmy.

V zákulisí se znovu spekuluje o tom, že by Netflix mohl zdražovat. V říjnu již zvýšil ceny tarifů v Kanadě, v minulých letech totéž činil v USA nebo Británii. Eurozóny se však změny zatím nedotkly. Při pohledu do finanční zprávy je ale vidět nepoměr jednotlivých regionů. V Severní Americe firma každý měsíc utrží v průměru přes 13 dolarů na uživatele, v Evropě je to už necelých 10, v Asii 9 a v Latinské Americe jen 7 dolarů.



Netflix v době covidu rostl rychleji než kdy dřív

Filmy a seriály

Co se týče obsahu, Netflix potvrdil, že se opět rozjely produkce čtvrté řady Stranger Things a druhé sezóny Zaklínače. Začal též natáčet vysokorozpočtový akční film Red Notice s Dwaynem Johnsonem, Gal Gadot a Ryanem Reynoldsem. Do konce roku dotočí ještě dalších 150 projektů.

Nejúspěšnějším filmem tohoto čtvrtletí byl The Old Guard, který si během měsíce pustilo 78 milionů domácností. Project Power vidělo 75 milionů a The Kissing Booth 2 pak 66 milionů domácností. Netflix věří, že hodně přes 70 milionů získá také nová detektivka Enola Holmes.

První upoutávka na očekávanou čtvrtou řadu Stranger Things: