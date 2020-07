Netflix stále těží z koronaviru a blíží se k 200 milionům předplatitelů

Covid-19 pomohl Netflixu k dalším rekordům. Lidé z celého světa jsou stále zavření doma, a tak volný čas vyplňují sledováním televize. V minulém roce službě během prvního pololetí přibylo 12 milionů nových předplatitelů, letos to bylo 26 milionů.

Jen v uplynulém čtvrtletí se uživatelská základna zvětšila o 10 milionů, což překonalo i optimistická očekávání Netflixu. Ten v dubnu mluvil o 7,5milionovém přírůstku. Celkově již služba má 193 milionů předplatitelů, z toho 73 milionů v Severní Americe, 36 milionů v Latinské Americe, 22,5 milionu v Asii/Pacifiku a 61,5 milionu v Evropě a na Středním Východě.

Společnost utržila 6,1 miliardy dolarů a skončila v provozním zisku 1,4 miliardy, čímž překonala loňská čísla o 25, respektive 92 %. Čistý zisk činil 720 milionů.

Spolu s ohlášením finančních výsledků Netflix oznámil také dvě personální změny. Obsahový ředitel Ted Sarandos bude nově společně s Reedem Hastingsem vykonávat také funkci generálního ředitele. Hastings říká, že firmě již stejně šéfovali oba, takže změnu provedli také po formální stránce. Sarandos se navíc stal novým členem představenstva. Na dvou židlích současně bude sedět také Greg Peters. Vedle funkce produktového ředitele zaujme ještě roli provozního ředitele, takže bude mít na starosti každodenní agendu Netflixu.



Takhle rostl Netflix během koronaviru

Netflix ve zprávě dále potvrdil, že s ustupující koronavirovou krizí ve světě pomalu rozjíždí zastavené produkce. Rozjela se natáčení v Británii, Německu, Francii, Španělsku, Itálii a Polsku, pokračuje též vznik čtyř amerických projektů. Firma dále získala práva na filmového Spongeboba a snímek The Trial of the Chicago 7 od oscarového Aarona Sorkina. Po Googlu a jeho YouTube Premium navíc převezme seriál Cobra Kai (pokračování Karate Kida z 80. let) a dotočí i zrušenou 3. řadu.

A na co lidé během krize nejvíce koukali? Akční film Extraction (Vyproštění) vidělo 99 milionů domácností, reality show Love is Blind (Láska je slepá) a Too Hot to Handle pak 51 a 37 milionů. Čtvrtou sérii španělského hitu La Casa de Papel (Money Heist, Papírový dům) sledovalo 65 milionů domácností. Všechna čísla jsou za první čtyři týdny „promítání“.