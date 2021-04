Netflix vyrostl méně, než čekal. Přesto může slavit

Před třemi měsíci Netflixu očekával, že přidá dalších šest milionů předplatitelů, nakonec jich ale přibyly jen čtyři miliony. Odhad tak firmě nevyšel posedmé za posledních pět let. Největší streamovací službu si momentálně předplácí 207,6 milionu uživatelů a pro aktuální čtvrtletí Netflix skromně očekává, že přidá už jen milion.

Firma zpomalení svádí na covid, který zdržel produkci a odsunul atraktivní premiéry na později. Na začátku roku zkrátka chyběl jasný streamovací hit.

Jinak si však společnost stěžovat nemůže. Uživatelská základna sice nerostla podle plánu, ale finanční predikce byly předčily očekávání. Netflix v prvním čtvrtletí utržil 7,2 miliardy dolarů (24% růst) a skončil s čistým ziskem ve výši 1,7 miliardy (240% růst).



Přepovídaný vs. skutečný růst počtu předplatitelů (zdroj: Netflix)

Nejsledovanějším seriálem byl Fate: The Winx Saga s 57 miliony diváků, v kategorii filmů vyhrál Ouside the Wire s 66 miliony. Netflix také ovládl nominace na Oscary i Zlaté glóby. V ceně udělované zahraničními novináři v Hollywoodu nakonec jeho filmy získaly 10 cen. O proměnění některých z 36 nominací sošek Akamedie se rozhodne v noci z neděle na pondělí.

Během konferenčního hovoru k vyhlášení hospodářských výsledků bylo opět mezi tématy i sdílení účtů. Netflix se totiž nově začal některých „podezřelých“ uživatelů ptát, jestli jsou ve společné domácnosti s tím, kdo za účet platí. Zatím to vypadá, že to firma bude monitorovat, ale tolerovat.

„Budeme testovat hodně věcí, ale nechceme se pouštět do něčeho, co by působilo jako utahování opasků,“ řekl Reed Hastings, spoluředitel a spoluzakladatel Netflixu. Produktový a provozní ředitel Gregory Peters byl podobně vyhýbavý. „Sdílení služby s rodinou či lidmi, které milujeme, je přirozenou součástí toho, jak diváky spojit s příběhy, jež vyprávíme.“