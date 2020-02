Neuvěřitelné: První velké vyšetřování Googlu v EU se táhne už deset let

Když se řekne Google a Evropská komise, pravidelnému čtenáři se jistě vybaví celá šňůra antimonopolních vyšetřování a kauz, které vždy skončily nějakou tou rekordní pokutou a následným odvoláním Googlu a jeho mateřského Alphabetu.

Jenže co se stalo pak?

Konečně známe odpověď, dnes totiž začalo slyšení před Soudním dvorem EU. Bude trvat tři dny vždy od 9:30. A co že je to za slyšení? Chytněte se něčeho pevného, ať to s vámi nesekne.

Rekordní pokuta za snahu vybudovat sémantický vyhledávač

27. června roku 2017 dokončila EK první velké vyšetřování Googlu na evropské půdě a firmě udělila na tehdejší poměry rekordní pokutu ve výši 2,4 miliard eur. Pokud si už na tu kauzu moc nepamatujete, jen připomenu, že šlo především o zvýhodňování vlastních služeb ve výsledcích vyhledávače.



Dnes už je to norma téměř všech velkých vyhledávacích služeb – nejrůznější vlastní boxy s počasím, mapou nebo jako v tomto případě s produkty z vlastního specializovaného vyhledávače. Google za to ale dostal facku, neboť je největší.

Když jste tedy v Googlu vyhledali nějaký produkt, firma na exkluzivní pozici zobrazila výsledky z vlastní služby, no a pak běžné generické výsledky. Zatímco firma se hájila tím, že už od svého počátku buduje sémantický vyhledávač, jehož cílem je snaha odpovědět na dotaz a nikoliv zobrazit devět milionů možných výsledků ve formě odkazů, provozovatelé nejrůznějších srovnávačů cen a specializovaných vyhledávačů v tom viděli zneužití monopolního postavení na trhu.

Google dostal pokutu a přislíbil, že bude své vlastní výsledky lépe označovat jako reklamu. Zároveň se ale hned v září odvolal. Na případ se v následujících letech tak trochu zapomnělo, Evropská komise totiž začala Google vyšetřovat pro další a další obvinění včetně zvýhodňování jeho vyhledávače a Chromu na Androidu.

Dnes začalo slyšení deset let staré kauzy Google vs. EK

Tak, střih a návrat do 12. února 2020. Dnes, v 9:30 Soudní dvůr Evropské komise konečně pozval zainteresované strany ke slyšení a je to přesně ono slyšení ve věci odvolání Googlu z roku 2017! Na odkazu najdete celou časovou osu v podání soudního dvora. Stručně řečeno, unijní soudci se k případu dostali až po 2,5 letech od podání odvolání.



Evropští právníci Googlu a Alphabetu mají od středy do pátku pohotovost

Pokud k tomu připočítáme všechny ostatní kauzy Googlu na starém kontinentu, s trochou nadsázky můžeme odhadovat, že budou mít obě strany zcela a definitivně jasno možná až za dalších deset let.

Ostatně, letos je to zároveň neuvěřitelných deset let od chvíle, kdy EK začala vyšetřovat při, která je předmětem slyšení před Soudním dvorem EU.