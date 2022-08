Nizozemci si stěžují na Microsoft. Jeho datacentrum je příliš žíznivé. Letos vypije až 100 milionů litrů vody

Evropu trápí sucho, hladina mnoha kontinentálních veletoků se propadla až o několik metrů, a tak si veřejnost začala všímat i některých doposud možná trošku opomíjených odběratelů vody – datových center těch největších globálních hráčů, které vodu potřebují k chlazení.

Microsoft míří do vesmíru. Představil Azure Space a satelitní datacentrum v kamionu

Aktuálně se to týká zejména Nizozemska, tamní deník Noordhollands Dagblad se totiž ostře pustil do Microsoftu a jeho infrastruktury pro Azure AMS06/AMS08 v Middemeeru. V oblasti mají datacentra i další hráči včetně Googlu.

A co se Nizozemcům nelíbí? Microsoft údajně sliboval, že z veřejných zdrojů odebere jen 12–20 milionů litrů vody ročně. Letos by to ale podle jeho vlastního odhadu mohlo být až 100 milionů litrů. Firma se brání, že původní odhady počítaly s tehdejším chladnějším obdobím a že současné horké vlny a sucho jsou extrémem, který přirozeně dramaticky navýšil i požadavky datacenter na chlazení serverů.

Datacentrum Microsoftu v nizozemském Middemeeru:

Holandská média upozorňují i na vysokou spotřebu elektrické energie v datacentrech, jak Microsoft, tak Google ale ve velkém investují do zelených technologií v čele s fotovoltaikou a větrnými elektrárnami a pyšní se nákupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a nízkou uhlíkovou stopou. Ostatně i zmíněný průmyslový park v Middemeeru obklopují lány větrníků.

Nizozemskou je jedním z klíčových globálních síťových hubů, kde nechybí většina cloudových hráčů. Vedle Microsoftu a Googlu tu má proto infrastrukturu také Oracle.