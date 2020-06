NKÚ: Česko mohlo investovat 14 miliard do rozvoje internetu, nedokázalo ale připravit pořádný projekt

Těžko byste dnes našli ve světe vyspělou zemi a region, kterým by chyběla alespoň obecná strategie pro rozvoj vysokorychlostního internetu, jenž je stále důležitější infrastrukturou hospodářství a digitální společnosti.

Nejinak je tomu v případě Evropské unie, která si už před lety vytyčila cíl zasíťovat venkov i města, což podpořila nejrůznějšími granty. Nejvyšší kontrolní úřad nyní prověřil, jak to dopadlo s dotacemi na vysokorychlostní připojení k internetu v letech 2015 až 2019.

Než ministerstvo připravilo slušný projekt, operátoři si pomohli sami

Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo v plánu vyplatit až 13,8 miliard korun z fondů EU, a do roku 2023 tak zajistit připojení pro 77 % domácností. Nakonec to ale dopadlo trošku jinak. MPO za téměř pět let programu nepodpořilo ani jeden projekt, a to (mimo jiné) kvůli jeho nedostatečné přípravě a nastavení, píše v tiskové zprávě NKÚ.

Tuzemští internetoví operátoři si naštěstí poradili sami a už v roce 2018 díky vlastním investicím a bez pomocí státu pokryli 90 % české společnosti. Díky tomu jsme nad evropským průměrem, konstatuje NKÚ.

O peníze z evropských fondů Česko nakonec nepřišlo, MPO je totiž po dohodě s EK přesunulo do regionálního operačního programu a programu životního prostředí.

Možná tedy leckde vyrostla místo optiky cyklostezka a poldr s jezírkem.