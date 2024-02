Nové iPhony táhnou. Výzvou Applu pro letošní rok jsou Vision Pro a AI

Apple včera oznámil finanční výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2024. Firma v něm utržila 119,6 miliardy dolarů, meziročně o 2 % více. Čistý zisk vzrostl o 13 % na 33,9 miliardy. Pro Apple je to druhý nejúspěšnější kvartál v historii, lépe se mu vedlo jen před dvěma lety, kdy během tří měsíců vrcholících Vánocemi utržil 123,9 miliardy a skončil s čistým ziskem 34,6 miliardy dolarů.

Firmu nadále živí především prodej mobilů. iPhony se na celkových tržbách podílí i 58 % a v minulém čtvrtletí z nich do kasy přiteklo 69,7 miliardy dolarů, o 6 % více než před rokem. Rychleji v Applu roste jen prodej softwaru a služeb. Naopak iPady zaznamenaly 25% pokles. Ostatně loni to bylo poprvé, co Apple během roku nepředstavil ani jeden nový model.

iPhony: 69,7 miliardy dolarů (6% růst)

Macy: 7,8 miliardy dolarů (1% růst)

iPady: 7 miliard dolarů (25% pokles)

ostatní hardware a příslušenství: 12 miliard dolarů (11% pokles)

software a služby: 23,1 miliardy dolarů (11% růst)

Během konferenčního hovoru pak Tim Cook a finanční ředitel Luca Maestri prozradili další detaily a odpovídali novinářům a analytikům na jejich otázky. Došlo samozřejmě i na chystané otevření iOS alternativním obchodům a vlivu na příjmy. Cook řekl, že teď je těžké předvídat, jak se uživatelé a vývojáři zachovají. Maestri pak dodal, že z EU pochází jen 7 % příjmů z App Storu.

Ve světě je momentálně 2,2 miliardy aktivních iPhonů, iPadů a Maců. Letos k nim firma přidala další důležitou platformu – brýle Vision Pro. Ty se začnou prodávat ode dneška a Apple láká až na 600 přizpůsobených aplikací. Podle MacRumors chce firma letos vyrobit půl milionu brýlí a jen v amerických předobjednávkách si prý o ně řeklo 200 000 lidí.

Z Vision Pro zatím nebude masová záležitost jako iPhony, ale pro uživatele má Apple ještě jeden tahák. Tim Cook už v minulosti říkal, že jeho firma opravdu chystá něco v oblastní generativní umělé inteligence. Včera upřesnil to, že bližší informace o chystané AI by měl Apple oznámit ještě letos. Jak se pokusí dohnat konkurenci, která už má několik generací neuronek pracujících s jazykem, obrazem i zvukem, ale není jasné.