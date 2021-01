Nové jméno nebude. České O2 si může ponechat název až do konce roku 2036

České a slovenské O2 si prodloužilo licenci na užívání názvu patřícího španělské Telefónice o dalších 15 let. Původní smlouva měla skončit 28. ledna 2022, nově ale potrvá až do 31. prosince 2036. Nenápadná informace se objevila na stránkách společnosti určené pro akcionáře.

V Česku máme první síť 5G. K čemu je a jak to bude s budováním 5G dál? [rozhovor]

Když finanční skupina PPF před sedmi lety koupila většinový podíl v největší české telekomunikační společnosti, měla právo používat značku O2 jen do 27. ledna 2019. V roce 2017 ale licenci prodloužila o další tři roky a pojistila si další pětiletou opci. Firma za to tehdy zaplatila 900 milionů korun. Na kolik vyšlo aktuální prodloužení, zatím nevíme. O2 to nejspíš uvede již brzy při oznámení finančních výsledků. Vzhledem k dřívější ceně může jít až o 4 miliardy korun.

Velký zájem a délka licence pak nejspíš naznačují, že PPF nebude vymýšlet nové jméno. V minulosti si přitom skrz dceřinku Air Bank zaregistrovala ochrannou známku Air Mobile. Loni pak přidala Yettel, Laa a Tandom, které může rovněž použít v telekomunikačním byznysu.

Mobilní služby PPF Telecom Group Země Mobilní zákazníci Pozice na trhu Česko (O2) 5 858 tisíc 2. ze 3 Slovensko (O2) 2 149 tisíc 3. ze 4 Maďarsko (Telenor) 3 030 tisíc 3. ze 4 Srbsko (Telenor) 2 809 tisíc 2. ze 3 Černá Hora (Telenor) 354 tisíc 1. ze 3 Bulharsko (Telenor) 3 006 tisíc 3. ze 3

Nový název by přitom dával smysl už kvůli tomu, že z PPF je teď významný evropský operátor. Kromě českého a slovenského O2 totiž skupina působí také v Maďarsku, Srbsku, Černé Hoře a Bulharsku. Před třemi koupila tamní pobočky Telenoru za 2,8 miliardy eur. Značku Telenor si přitom také pouze dočasně licencuje, právo vyprší už letos v dubnu (pokud jej rovněž neprodlouží). Teď měla PPF šanci vytvořit jednotný středo- a východoevropský brand.

Cetin dostane sourozence. PPF rozdělí své operátory ve východní Evropě, jako to udělalo s O2

Na poli pevných sítí se přitom o spojování snaží. Loni oznámila plán, že od „telenorů oddělí cetiny“ podobně, jako to udělala v Česku. Jedna firma se bude starat o infrastrukturu, tak druhá o koncové služby. A ty druhé budou vystupovat coby Cetin Group s pobočkami v Česku, Maďarsku, Bulharsku a Srbsku.

Takhle vypadá nová aplikace Moje O2: