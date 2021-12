Nový šéf Intelu už je moc starý a nestihne firmě vrátit„slávu“, tvrdí zakladatel TSMC

Intel a TSMC nejsou soupeři jen v technologiích, ale v poslední době se trochu rozjel i politický boj a vyjádření klíčových lidí z obou firem. I když Intel plánuje u TSMC vyrábět například vlastní grafické karty, šarvátky začínají nabírat na významnosti.

Nový šéf Intelu Pat Gelsinger se na adresu TSMC vyjádřil ve smyslu, že Tchaj-wan není stabilní místo, protože když během jednoho týdne pošle Čína do této oblasti 24 útočných stíhaček, není to rozhodně něco, co by nechalo byznysové zákazníky v klidu s ohledem do budoucnosti.

Gelsinger si rovněž stěžoval, že by zahraniční výrobci čipů neměli v USA dostávat vládní finanční podporu, která by měla být pouze pro americké firmy. Polovodičové firmy z Tchaj-wanu, Číny i Jižní Koreje už totiž dostávají značnou výrobní podporu od vlastních zemí a to v oblasti 30 % až 40 % (v Číně i více), s čímž se jen velmi těžko konkuruje. Dle vyjádření šéfa Intelu na webu Nikkei tak společnost vlastně nesoupeří s danou firmou, ale s celým státem.

Zakladatel TSMC a jeho dlouholetý bývalý šéf Morris Chang se zase nechal slyšet, že kvůli tomu, že už je Patu Gelsingerovi 60 a formálně mu v Intelu tak zbývá jen 5 let (všichni ředitelé musí v Intelu skončit nejpozději v 65 letech), nestihne Intel reformovat a dostat zase na vrchol. Za tu dobu nestihne pro Intel znovu získat prvenství v oblasti výrobní technologie.

Intel je nyní z pohledu výroby v několikaletém technologickém skluzu za TSMC a zatím to nevypadá, že by se to mělo změnit, protože tempo výrobních inovací u TSMC je rychlé a rozhodně se nezastavuje. TSMC rovněž investuje obrovské prostředky do výstavby nových továren s pokročilejšími technologiemi tvorby čipů.