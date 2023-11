Nvidia díky AI královsky bohatne. Má 13× vyšší zisk než loni

Nvidia ukončila třetí čtvrtletí nejlepšími finančními výsledky v historii firmy. Utržila 18,1 miliardy dolarů, trojnásobek toho co před rokem. Vůbec poprvé pak její tržby překonaly Intel, který přitom má mnohem širší záběr produktů. Čistý zisk dosáhl 9,2 miliardy dolarů, to je 13,5× více než loni, kdy firma vydělala 680 milionů čistého. Před rokem činila hrubá marže 54 %, dnes 74 %, to je u hardwarové firmy nevídané.

Dařilo se všem divizím. Automotive meziročně zvýšila příjmy o 4 % na 261 milionů dolarů. Professional Visualization pak vyrostla o 108 % na 416 milionů, protože Nviida začala prodávat nové profesionální karty RTX 6000 Ada. Herní divize hlásí 81% nárůst přijmů na 2,86 miliardy dolarů.

Největší tiskárnou na peníze je ale momentálně divize Data Center, která si oproti loňsku polepšila o 279 % na 14,51 miliardy dolarů. Letošní boom generativní AI vystřelil prodej specializovaných akcelerátorů do výšin.

Nvidia vyrobila superčip H200. Nejnáročnějším AI operacím téměř zdvojnásobí výkon

Nvidia prodává desetitisíce karet s čipy H100 do cloudů od Googlu, Microsoftu, Oraclu a donedávna i velkým zákazníkům v Číně. Prodá všechno, co vyrobí. Americká společnost ale získala od Dellu, Lenova a HPE i velké zakázky na síťová řešení Spectrum-X (dřívější Mellanox).

Finanční ředitelka Nvidie Colette Kress přitom předpovídá, že firma bude růst i nadále. V aktuálním čtvrtletí bude atakovat 20miliardové tržby a 76% marži.