Nvidia má rekordní tržby i zisk. Díky AI už je silnější než Intel a AMD dohromady

Nvidia ohlásila výsledky za čtvrté čtvrtletí 2023 a předčila i očekávání analytiků. Od října do prosince utržila 22,1 miliardy dolarů, o 265 % více než před rokem. Čistý zisk jí vyrostl o 769 % na 12,3 miliardy dolarů. Hrubá marže stoupla o necelých 13 bodů na 76 %. To by bylo extrémně mnoho i na firmu zabývající se výhradně softwarem, kde jsou náklady tradičně nižší než u hardwaru.

Finanční ukazatele jsou už vyšší než u dvou hlavních rivalů dohromady. Intel v posledním kvartálu utržil 15,4 miliardy dolarů s čistým ziskem 2,7 miliardy a hrubou marží 45,7 %. AMD utržil 6,2 miliardy, čistý zisk činil jen 667 milionů a marže 47 %. Nvidia tak má o půl miliardy dolarů vyšší tržby než obě firmy a skoro čtyřikrát vyšší zisk.

Nvidia díky AI přeskočila Alphabet a má desetkrát vyšší hodnotu než Intel

Během vánočního čtvrtletí se dařilo všem divizím. Rekordní je samozřejmě ta datacentrová, pod níž spadají výpočetní akcelerátory a sítě. Její příjmy činily 18,4 miliardy dolarů (409% růst). Herní divize má na svědomí 2,9 miliardy dolarů (56% růst), přitom část uživatelů mohla čekat s nákupem karet, protože v lednu přišly nové grafiky RTX 4000 Super.

Profi divize s kartami a softwarem pro pracovní stanice meziročně zvýšila tržby o 11 % na 463 milionů dolarů. Oddělení automotive si polepšilo o 8 % na 281 milionů.