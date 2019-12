Obrovský úspěch hry Beat Saber. Česká hra se světelnými meči zaujala Facebook a ten koupil celé studio, které za ní stojí

České herní studio Beat Games, které stojí za hrou Beat Saber, koupil Oculus. Oculus spadá pod Facebook a vyvíjí headsety pro virtuální realitu. Hra Beat Saber mu pomůže v dalším vývoji a propagaci virtuální reality, protože je velmi populární. Detaily transakce nebyly prozrazeny. Facebook tím každopádně získává především tým, který za úspěšnou hrou stojí.

Big day today! We're joining Oculus Studios as an independently operated studio in Prague! We've huge plans for the future and with the great support from our long-time friends at @facebook and @oculus, we can shoot for the stars! ✨ https://t.co/JWFODC5Qxj