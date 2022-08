Od textu ke zvuku. Po živých diskuzích Twitter vstupuje do světa podcastů

Není to jen YouTube, který podniká reálné kroky, aby se více prosadil jako podcastová platforma. S oficiálním oznámením se vytasil Twitter, který známe primárně jako mikroblogovací službu. Pustil se však do redesignu sekce Spaces, která zatím sloužila pro pořádání živých zvukových diskuzí.

Od 25. srpna se do Spaces integrují podcasty. S ohledem na to, že živé vysílání je možné uložit, podcasty představují logickou volbu, jak podpořit průnik do audia. O to tedy Twitteru jde, jak přiznává ve svém oznámení.

Podcastová sekce vám tradičně nabídne pořady rozdělené podle žánru. Stejně tak se budou členit, respektive s podcasty mísit nahrané diskuze ze Spaces. Twitter vám ukáže i nejpopulárnější pořady. Podle jeho výzkumu 45 % uživatelek a uživatelů ve Spojených státech rovněž poslouchá podcasty.

Těmto lidem chce služba doporučovat pořady, které by se jim mohly líbit. Budoucí návrhy ovlivníte udělováním palců nahoru a dolů. Distribuce redesignovaných Spaces je řízená, jako první se dostane na skupinu anglicky hovořících lidí na mobilech s Androidem nebo iOS.

Zdroje: blog Twitteru