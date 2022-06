Odchází první dáma Facebooku, Zuckerbergova pravá ruka Sheryl Sandberg

Metu letos opustí její provozní ředitelka Sheryl Sandberg. Druhou nejdůležitější osobu celé firmy najal Mark Zuckerberg v roce 2008, aby mu pomohla z Facebooku udělat stroj na peníze. V minulosti figurovala jako viceprezidentka Googlu, kde měla na starost reklamu.

Ve Facebooku je chaos. Firma vůbec neví, kudy tečou její data

Podobu inzerce a další monetizační zdroje nakonec začala budovat i ve Facebooku, který se tehdy čerstvě otevřel celému světu. Sama Sandberg uvádí, že v roli COO chtěla zůstat jen pět let, nakonec se to ale protáhlo na čtrnáct. Vystudovaná ekonomka s titulem z Harvardu sama vybírala další lidi do vrcholného managementu Facebooku a dlouho se mluví o tom, že jde o jediného člověka, který mohl Zuckerbergovi „kecat do práce“.

Spoluzakladatel a výkonný ředitel Mety to trochu naznačuje i v příspěvku, kde oznamuje její odchod. Nebyla prý obyčejnou COO, starala se o víc věcí než jen každodenní provoz firmy. V průběhu let se stala jeho blízkou přítelkyní a rádkyní a její pozici ve vedení Mety prý není možné nahradit. Firma ale pochopitelně nového provozního ředitele dostane, stane se jím současný šéf reklamního byznysu Javier Olivan.

Sandberg ani Zuckerberg nezmiňují přesný důvod odchodu. Firma však v posledních letech čelila několika velkým skandálům a jeden letos přidala osobně i Sandberg. Britský bulvární deník Daily Mail prozradil, že se před šesti lety snažila zneužít své pozice a tlačila na novináře, aby nepublikovali dva nepříjemné články o jejím tehdejším příteli Bobbym Kotickovi. Šéf herního vydavatelství Activision Blizzard prý totiž přehlížel či tutlal toxickou atmosféru uvnitř firmy, kde proběhlo také několik sexuálních útoků.

Poslechněte si Podcast Živě věnovaný kauze Facebook Papers:

Sheryl Sandberg pouze uvádí, že hledá změnu. Letos se bude znovu vdávat, vychovává pět dětí a chce se věnovat své dobročinné nadaci Lean In pomáhající ženám. Nadále přitom zůstane v představenstvu Mety a bude také významnou akcionářkou. Drží půl procenta akcií a podle Forbesu je s jměním 1,8 miliardy dolarů mezi dvěma tisíci nejbohatšími lidmi planety. Když tedy bude chtít, nemusí již každý den chodit do práce.