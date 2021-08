Ode dneška se vydávají nové občanky včetně NFC a otisků prstů

Úřady dnes začaly vydávat nový druh občanských průkazů, mají lehce odlišný vzhled a funkce. V levém horním rohu na přední straně přibyla vlajka Evropská unie, jako už bývá na řidičácích. Vzadu v pravém horním rohu je zase nový zlatý symbol značící biometrii, který už známe z cestovních pasů.

Doklady 21. století. NFC i v české eObčance a potenciál pro očkovací pas

Hlavní změna totiž proběhla uvnitř karty. Obsahuje nový čip, který v zašifrované podobě nese fotografii a otisky dvou prstů a který už může komunikovat bezkontaktně pomocí NFC a vizuálního skeneru, právě jako moderní pasy. Dosavadní občanky s čipem vyžadovaly kontaktní čtečky.

Biometrické prvky (tedy otisky prstů) vyžaduje nařízení Evropské komise z roku 2019, bez nich by v budoucnu nebylo možné cestovat do zahraničí. Stávající průkazy bez biometrie budou platit nejpozději do 3. srpna 2031. Otisky se na čipy ukládají jen u osob starších 12 let. V informačních systémech ministerstva zůstanou otisky až do vyzvednutí občanky, nejdéle pak do 90 dní od vyrobení karty.

eObčanka: Jak a proč si zřídit elektronický občanský průkaz s čipem

Z nových průkazů také zmizely akademické tituly, zůstalo jen jméno. V posledních měsících se spekulovalo také o odstranění rodného čísla nebo údaji o pohlaví, avšak tyto údaje nakonec prozatím zůstávají povinné.

Více informací o platnosti stávajících průkazů a vydávání nových najdete na webu mvcr.cz.