Ondřej Filip se stal jedním ze 14 klíčníků globálního internetu

Matrix měl svého klíčníka, který se dostal do všem míst virtuálního světa, no a teď ho máme i my v Česku. Alespoň symbolicky, internetová organizace ICANN totiž jmenovala Ondřeje Filipa „strážcem klíče k internetu.“

Co je to DNS, kořen, zóna a jak vlastně funguje internet

V sídle organizace se včera sešli povolaní experti, aby zde opět podepsali záznamy kořenové zóny DNS. Jedním z nich byl i Ondřej Filip, šéf sdružení CZ.NIC, které má na starost doménu CZ. Filip byl při této příležitosti jmenován do funkce Cryptographic Officer.

Ondřej Filip se tímto stal jedním ze čtrnácti důvěryhodných zástupců celosvětové internetové komunity, kteří mají klíče k trezoru, v němž jsou uloženy přístupové údaje k takzvanému „hardware security module.“

Jeho iniciace je nezbytná k celému procesu podepisování kořenové zóny. Ondřej Filip střídá ve funkci Nizozemce Olafa Kolkmana, jež zastával tento post od roku 2010.