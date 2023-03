OpenAI nalila miliony do 1X, který chce už v létě ukázat humanoidního robota. Trošku z toho mrazí

OpenAI udělalo s technologií GPT díru do světa, a tak je dobré sledovat, co má v plánu dál. Třeba podle toho, do jakých dalších vynálezů investuje její OpenAI Startup Fund.

Veteráni z Tesly, Googlu a Boston Dynamics staví robota, který vám vezme práci

Jedním z nich je robotický startup z Norska 1X Technologies, který by rád už letos v létě představil funkčního humanoidního robota pro běžný život a práci. Nejsou to žádné nováčci na scéně, robotice a AI se totiž věnují osm let – původně pod názvem Halodi.

Žádný Rambo, ale kámoš od pásu

Takže žádný akrobatický Rambo jako od Boston Dynamics, ale v teplákové soupravě oblečený Neo a Eve, kteří uklidí rozházené hračky po dětech, anebo vás zastoupí ve fabrice u pásu.

Vize humanoidního robota Eve v teplákovce:

Ostatně, přesně to si myslí i Brad LIghtcap, provozní ředitel OpenAI: „1X is at the forefront of augmenting labor through the use of safe, advanced technologies in robotics.“

Mezi partnery nechybí ani Nvidia

Společnost 1X Technologies nyní vybrala dalších 23,5 milionů amerických dolarů, přičemž hlavním tahounem je právě OpenAI Startup Fund a OpenAI společně s Nvidií na webu označuje za (strategické) partnery.

Pokud jejich spolupráce vyjde, hezkým bonusem bude nesjpíše to, že robot na kolečkách zvládne nejen základní lidskou motoriku, ale pravděpodobně si s vámi i díky jazykovým modelům z rodiny GPT popovídá v přirozené řeči, což nemá nikdo jiný včetně Boston Dynamics.

Možná jsou některé vize ze světa science fiction blíže, než jsme si doposud mysleli.