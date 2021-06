Operační paměti DDR5 už v roce 2023 budou mít vyšší podíl než DDR4

Tento rok se dočkáme nástupu nové generace operačních pamětí v podobě DDR5, které přináší jak vyšší frekvence, a tím pádem i rychlosti, ale také nižší spotřebu a ochranu ECC. Dle analytiků bude přechod od DDR4 k DDR5 velmi rychlý a změny se projeví velmi brzy.

Podle analýzy Yolle Developpement by měl přechod mezi oběma generacemi trvat pouze dva roky. To znamená, že v roce 2023 už bude tržní podíl pamětí DDR5 větší než v případě DDR4.

Největší rozšíření se očekává v roce 2022, kdy tyto paměti bude podporovat několik platforem od Intelu i AMD a to jak v rámci desktopových počítačů a notebooků, tak samozřejmě i serverů, kde bude v počátcích nejrychlejší rozšíření. Na některých mobilních zařízení se lze s LPDDR5 setkat už nyní – podpora je například u čipů Tiger Lake nebo čipsetu Snapdragon 888. Operační paměti DDR5 se tak stanou standardem i v mobilních telefonech, tabletech a podobně.

V roce 2026 už by měl podíl vyrobených operačních pamětí DDR4 klesnout pod 5 %. Celý trh s pamětmi DRAM by pak měl do roku 2026 dosáhnout na 200 miliard dolarů.

Je otázkou, co s těmito odhady udělá pokračující pandemie a současné problémy s dodávkami čipů všeho druhu, avšak v případě paměťových čipů zatím nejsou zatím větší problémy s výrobou ani dodávkami.