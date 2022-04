Optika do domu může vést i ve vodovodním potrubí. Novinku zavedou v Británii

Už před 25 lety se ve světě rozjely první projekty, které vedly optická vlákna skrz kanalizaci. V Česku je v tomto průkopníkem Michal Najman, jednatel slezského operátora za200.cz, který od loňska připojuje první domácnosti. V Británii se teď přímo na celostátní úrovni připravuje iniciativa Fibre in Water, jejíž cílem je vlákna tahat vodovodním potrubím.

Británie: „Do roku 2030 budeme mít gigabitový internet v celé zemi“

Tamní ministerstvo loni připravilo čtyři miliony liber na pilotní projekt, který by měl dokázat, že takový nápad půjde uskutečnit. Včera pak vláda oznámila detaily první realizace.

Optiku ve vodovodním potrubí otestují v hrabství Yorkshire v severní Anglii, spojí se tak 17 km dlouhý úsek mezi městy Barnsley a Penistone. Síť by měla posloužit k připojení až 8500 domácností a firem, případně též okolních vysílačů 5G. Dva roky se bude testovat s tím, že v roce 2024 by se mohl rozjet ostrý provoz.

Ministryně státních médií, dat a digitální infrastruktury Julia Lopez věří, že kanalizace může urychlit a zlevnit modernizaci internetové infrastruktury. Jako u jiných podobných projektů je totiž cílem vyhnout se dalším výkopovým pracím, které jsou nákladné a je s nimi spjata velká byrokratická zátěž.

Britský Inspektorát pitné vody již schválil testy. Projektu se zúčastní Yorkshire Water distribuující státní vodu a Arcadis and University of Strathclyde, která pomůže s technologickou implementací. Vláda ale hledá další partnery. Vítězný tým, který navrhne nejlepší řešení, získá 3,2 milionu liber.

Potáhnou za jeden… optický kabel. T-Mobile s Vodafonem společně postaví skoro milion přípojek

Vláda si od projektu slibuje pomoc s naplněním plánu, že do roku 2030 bude gigabitové připojení v celé zemi. Má však též vedlejší pozitivní efekt. S optickými vlákny by se do potrubí měly dostat i senzory, které budou měřit únik vody, takže vodárny budou moci rychleji a přesněji vyjíždět k opravám.

Ani britský nápad není původní. Sama vláda uvádí, že internet vedený spolu s pitnou vodou už funguje například ve Španělsku, zkušenosti s tím ale mají také v JAR, na Novém Zélandu nebo Izraeli. Nikde jinde ale nemá takovou podporu vlády a ambice k rozšíření po celém zemi.