Padesátkou to nekončí, cena bitcoinu stále roste a padají nové rekordy

Nová kryptoměnová horečka nepolevuje a ačkoli se mohlo zdát, že bitcoin po dosažení hranice padesáti tisíc dolarů už nepůjde jen tak výš, včerejšek ukázal opak. Zájem o kryptoměnu neoslabuje, ale stále sílí. Kdo neztratil nervy a při mírně klesající tendenci uplynulých dvou dnů nakoupil včera ráno za 50 tisíc, večer mohl připsat 10% zisk.

Kromě samotné ceny za jednu virtuální minci padají i jiné milníky. Hodnota trhu s bitcoiny včera poprvé překonala hranici jednoho bilionu dolarů.

Mastercard otevře vlastní síť pro kryptoměny. Majitelé bitcoinu budou moci platit na klasických terminálech

Růst aktuálně podporuje skutečnost, že se o investice do bitcoinu stále intenzivněji zajímají i klasičtí investoři, včetně těch největších z Wall Street. Když bitcoin prudce rostl před čtyřmi lety, důrazně před ním varovali. Teď už pohled evidentně mění a pod tlakem svých klientů připravují zařazení kryptoměn do investičního portfolia. Veřejně už to například proklamovali investoři z Morgan Stanley. Jakmile něco takového nastane, dá se očekávat, že to bitcoin ještě více posílí.

Aktuálně si k bitcoinu hledají cestu noví investoři, ale ukládají do něj své volné prostředky stále častěji i firmy. Vzorem jim v tomto směru byla automobilka Tesla, která podle informací z minulého týdne investovala do bitcoinu 1,5 miliardy dolarů.